Anulación de la elección será una cuestión jurídica, no política: Nancy de la Sierra

La elección de gobernador de Puebla se anulará no por una cuestión política sino jurídica, sostuvo la senadora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Nancy de la Sierra Arámburo, quien dijo no sería costoso organizar nuevos comicios como sí lo sería que no se respete el voto de los poblanos.

En entrevista, comentó que desde un inició el instituto político en el que milita reportó todo el cúmulo de irregularidades que se presentó durante la jornada electoral, y ante esto, la respuesta es clara y contundente: la anulación, sanción y destitución de magistrados.

Cerca de las 10 de la noche de ayer el magistrado José Luis Vargas Valdez, ponente en el caso Puebla, hizo público el proyecto de sentencia que someterá ante el pleno del Tribunal del Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por el que propone revocar la constancia de mayoría a la panista Martha Érika Alonso Hidalgo, anular la elección por la gubernatura y remover a los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), entre otros puntos.

De la Sierra Arámburo sostuvo que es totalmente viable que los magistrados avalen este proyecto.

“La ley es muy clara, hubo desde el primer día, lo reportamos, un cúmulo de pruebas que nos dan la razón y hoy el magistrado ponente está presentando el dictamen desde la noche de ayer, fue cuando leímos este resultado y esperamos que mañana o pasado mañana, el miércoles, creo yo sesiona el pleno y se pueda someter a votación y la lógica jurídica sea la que dictamine la anulación en Puebla, no es una cuestión política, es una cuestión jurídica.

La senadora indicó que no sería costoso volver a organizar la elección a gobernador, como sí lo sería vivir en un fraude electoral, con una gobernadora ilegítima durante seis años y que no se respete el valor de voto de los poblanos.

Nancy de la Sierra, también pidió a los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) sean respetuoso de la resolución del TEPJF.

“Así como hemos exigido justicia, les pedimos que también ellos acaten la disposición, que como vemos el dictamen, espero que el pleno de los Magistrados pueda votarlo a favor”, comentó.