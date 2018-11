Andrade: bajo la nueva dirección, el IMACP apuesta por mediar, buscar aliados y reconstruir

Mediar, buscar aliados, reconstruir el tejido social. Ser un instituto transparente, abierto y sensible que sea capaz de reestablecer una relación simpática con artistas, colectivos, grupos e instituciones culturales, esa es la apuesta de la nueva dirección del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) a más de un mes de instalada en una transición que no ha sido rápida, pues ha implicado “poner en orden la casa”.

Para poder entender la transición, dice el director Miguel Ángel Andrade Torres (Chicontla, Puebla, 1983), hay que saber que el IMACP es de inicio una institución “atípica” porque forma parte de una administración pública y, por lo tanto, institucionaliza cosas que no deberían ser institucionalizadas, lo que implica una especie de “traducción” de lo artístico y lo cultural que se traspasa a través de la planeación, la organización y la dirección.

Durante una entrevista menciona que la “nueva política” del ayuntamiento de Puebla de la morenista Claudia Rivera es tomada por el IMACP: ser una institución con una misión fundamental que es compartir y fortalecer los canales de difusión artística, generando los propios y fortaleciendo los ciudadanos.

“En una labor como esta no se puede ir solo, además de que cualquier recurso resulta ineficiente. Se debe de operar con aliados. El IMACP se creó en 2005, tiene 13 años, ha pasado cuatro administraciones, no es tan joven ni tan grande como una secretaría. Ahora apuntará hacia ese rumbo, ya que heredamos una ciudad con una cultura centralizada, elitista y centralista desde la visión ciudadana, preocupada por poner la palabra arte en todos los lugares, pero no tanto en crear la mediación entre el arte, la obra y el ciudadano”, señala Andrade Torres.

El fotógrafo, poeta y editor señala que, también acorde con el ayuntamiento, se quiere buscar a los aliados para reconstruir el tejido social a través de la cultura y el arte. “Tenemos miedo al otro, no hay una comprensión y ello genera pánico, desconfianza e indiferencia. El arte da la posibilidad de sensibilizarse ante eso a través de las múltiples disciplinas y procesos, como espectador, lector, crítico. La tarea es generar esa sensibilización a través del arte”.

Quien fuera también titular del Planetario de Puebla, señala que para el IMACP existen asuntos pendientes que “son de forma”, y consisten en “reestablecer una relación simpática de iguales con creadores e instituciones”. Ello, abunda, porque es notoria la posición de desconfianza que muchos actores culturales de la ciudad tomaron respecto al instituto, al que señalaron de “dejarlos fuera, apoyarlos en sentido clientelar y por encima”, algo que causó descontento.

Por tanto, insiste Miguel Ángel Andrade, la urgencia para el IMACP es “resarcir las líneas de comunicación, las relaciones y las alianzas”, pues estas no se pueden establecer si es que no hay confianza. Si esta se pierde, añade en la entrevista, entonces se inhibe la participación ciudadana y se pone una barrera al diálogo, sin el cual “no se puede generar política cultural alguna”.

En ese sentido expone que paralelo al diálogo, debe darse la “observación de la realidad y la concientización de que para cambiar es necesaria la participación de todos”, porque los “esfuerzos del gobierno” serán llanos, si es que no existe una cultura ciudadana de este tipo.

Aunado al diálogo, acota el autor del libro de fotografía Huehues. Carnaval de Huauchinango, para el IMACP es importante “resignificar el discurso del arte que se ha enturbiado por el discurso político”, perdiendo legitimidad. Agrega que la politización de la cultura es “un botín político” que se cobra en algún momento, pero que en su caso no tiene aspiración política de utilizar a este renglón como botín.

Cuestionado sobre lo que se desechará y se quedará de la anterior administración del IMACP, que estuvo a cargo de Anel Nochebuena Escobar, Miguel Ángel Andrade señala que no está en la vía de criticar lo que se hizo antes, pues “hubo cosas buenas, se emprendieron caminos que no estaban trazados y se comenzaron”, por lo que retomará lo positivo.

Ejemplo de los cambios, refiere, será que ya no habrá más exposiciones al estilo Tutankamón o Leonardo Da Vinci montadas por la anterior dirección del IMACP, que ocupaban la galería, representaban un alto costo para la institución y “generaban un protagonismo de la cultura. Aquí, más que un faro de lo que nos puede poner en boca de todos se generará un proceso de retroalimentación”.

Abunda que las exposiciones coincidirán con la regeneración del tejido social, participación ciudadana y crítica, pues “el arte debe ser visto cómo la posibilidad de pararse en un umbral para preguntarse que se es de manera personal y como ente ciudadano”.

La siguiente exposición, adelantó Andrade Torres, será sobre la violencia, las prácticas comunitarias y a las implicaciones del otro. La galería, además de regresar a su gratuidad, tendrá un consejo curatorial con diversos personajes del mundo del arte para que se logre una retroalimentación con lo que se exhibe.

Dijo que lo que resta de 2018 al IMACP le queda cumplir con las metas de la anterior dirección, pues los recursos están etiquetados, aunque los proyectos se pueden reorientar. Para cerrar, expuso que programas como Insitus, el cual opera en el espacio público, es una muestra del trabajo que persiguen, y que va en compañía de otras instancias del ayuntamiento de Puebla.

Por ahora, indica desde su oficina, se alista la clausura de los talleres del Teatro al aire libre José Recek Saade, el cual se fortalece antes que cerrar, por su perfil ciudadanizado que ha tomado; además de acciones culturales para los próximos 8 y 9 de diciembre en Chapulco, y la proyección, a partir del 6 de diciembre, del filme Roma, de Alfonso Cuarón, que se hará en el Teatro de la ciudad, con una proyección digital y un audio de calidad.