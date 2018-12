Ana Zulema Ibáñez y Tanna Sánchez, glorias mundialistas del futbol

El deporte en Puebla tiene dos mujeres jóvenes y medallistas mundialistas como son Ana Zulema Ibáñez, taekwondoín de la UDLAP, y Tanna Sánchez, futbolista Sub 17 de México.

En primer término Ana Zulema Ibáñez volvió a demostrar su calidad en el Mundial de Poomsae (Formas) de Taekwondo que se realizó en Taipei, donde fue la única atleta de todo el evento en conseguir medallas en cada una de las especialidades en las que vio acción.

Mientras que Tanna Sánchez fue parte de la selección Sub 17 de México que ganó el histórico sub campeonato del mundo en el Mundial de la especialidad que se realizó en Uruguay y donde el equipo tricolor llegó hasta la final.

Ana Zulema Ibáñez

En primer término Ana Zulema Ibáñez, la destacada taekwondoín de los Aztecas de la UDLAP, expresó que en estos momentos se siente muy tranquila, feliz y plena por los logros obtenidos en lo deportivo, por su estabilidad familiar que han sido la base para conseguir los resultados en este 2018.

Ana Zulema fue la única atleta dentro del Campeonato del Mundo de Poomsae en Taipei en conseguir cuatro medallas dentro de este acto que es el más importante dentro de la especialidad del taekwondo.

“Estoy muy contenta, muy orgullosa, muy satisfecha con este gran resultado, con cuatro medallas en cuatro disciplinas en las que participé, es muy satisfactorio para mí, por el gran nivel que tuvo el acto”.

En su cuarta participación en los mundiales de taekwondo, en esta ocasión se realizó en Taipei, Ana Zu Ibáñez fue parte de una exitosa participación del equipo mexicano que consiguió los mejores resultados desde que esta modalidad realiza una competencia de este nivel.

“Me demostré de lo que soy capaz, me da una referencia del nivel que tengo, es la culminación de una gran temporada con estas cuatro medallas para México. La experiencia me ayudó para concretar este resultado, esta fue la ocasión en la que mi preparación, el aprendizaje de las ediciones anteriores, tuvo un año con mucha actividad, a veces cada 15 días en este semestre, eso me dio la tranquilidad y confianza en mi trabajo”.

Expresó que el balance de este año 2018 ha sido muy bueno, con resultados destacados a nivel nacional e internacional.

“El balance que tengo de mi año es muy bueno, logré compaginar mis viajes, seguir con mis estudios en arquitectura aquí en la UDLAP, institución que siempre me ha apoyado con esta dinámica que tengo de competencias tanto nacionales como en el extranjero, he conseguido un balance entre mi familia, los amigos y el deporte, me voy satisfecha con más ánimos de conseguir mejores resultados en el 2019”.

Ana Zulema Ibáñez tiene objetivos muy claros para 2019, donde destaca su participación en los Juegos Panamericanos de Lima y sobre todo la Universiada Mundial donde representará a la UDLAP.

“El objetivo es estar en Lima, en los Juegos Panamericanos, donde por primera vez se incluye a la modalidad de Poomsae en el Taekwondo, así que estaré buscando ser parte de ese primer equipo mexicano en Lima, además de que el próximo año tendremos la Universiada Mundial donde buscaré buenos resultados tanto para México como para la Universidad de las Américas Puebla”.

De esta forma la taekwondoín de la UDLAP sigue con sus objetivos firmes para representar a Méxco y a los Aztecas en 2019.

Tanna Sánchez, subcampeona mundial Sub 17

Por otra parte Tanna Sánchez, defensa central de la selección mexicana Sub 17 y de Borregos Puebla, expresó que se siente agradecida por la experiencia y con metas muy claras para su futuro en el futbol.

Tanna Sánchez fue titular dentro de la escuadra mexicana que consiguió el subcampeonato del mundo en la categoría Sub 17 femenil. Fue una experiencia inolvidable para la futbolista poblana.

“Me siento agradecida por el apoyo, por la fe que se nos tuvo, hemos tenido un gran recibimiento, fue solamente una derrota en la final, pero ganamos muchísimo, sobre todo el futbol femenil, nosotras como mujer con mucho apoyo eso es lo que me llevo”.

Expresó que este momento es muy importante para el futbol femenil en México: “Es importante tener una liga, con poco apoyo hasta ahora se han conseguido buenos resultados, poco a poco se va creciendo”.

Este tipo de resultados va a crear una expectativa importante sobre el equipo mexicano y sobre esta generación, ya que ahora fue la sorpresa, fue el equipo que ha conseguido hacer historia. Ahora deberán mantenerse en esta línea ganadora.

“Es una responsabilidad buena, pero no nos presionamos, sabemos que mientras mejores resultados hay se dan mayores expectativas, pero ahora en el mundial Sub 20 vamos por todo también, sabemos que con entrega, responsabilidad y trabajo se darán los resultados”.

La futbolista de Prepa Tec campus Puebla expresó que el papel de su entrenadora Mónica Vergara fue fundamental para conseguir este resultado en Uruguay 2018, donde la fortaleza del grupo fue clave.

“El papel de Mónica (Vergara) es muy importante, logra conectar con nosotras tanto como fuera como dentro de la cancha, somos unidas, nos dicen “muñequitas”, es algo que nos gusta, se ha hecho un gran grupo”.

Finalmente expresó que en lo personal buscará concretar una de las ofertas que tiene de los equipos de la Liga Mx, donde hay interés por sus servicios. Fundamental que pueda combinar estudios y futbol, expresó Sánchez Carreto.

“En lo personal tengo el plan de llegar a la Liga Mx, no estoy cerrada en alguna oferta, si podemos hacer un buen acuerdo con un equipo donde pueda combinar la escuela y el deporte, me gustaría mucho formar parte de un proyecto profesional, pero donde pueda seguir estudiando; me encantaría estar en el proceso de selección mexicana, seguir en la Sub 20, si se puede llegar a la mayor sería un sueño, mi meta personal es encontrar una beca en Estados Unidos y vamos analizando opciones”.