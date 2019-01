AMLO reveló fuga en ducto Tuxpan a Azcapotzalco y acusó a tres de sus antecesores de saber del huachicoleo

En su conferencia de prensa matutina del día de hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la fuga del ducto Tuxpan a Azcapotzalco ocasionó el desabasto en la ciudad de México, pues ayer estaban por resolver este problema en esa cuidad y la fuga retrasó el suministro del combustible.

🗣⛽ @lopezobrador_ afirma que fuga en ducto de Tuxpan a Azcapotzalco genera desabasto de combustible en CDMX pic.twitter.com/BD8U0keYpa

— La Jornada Oriente (@JornadaOriente) 9 de enero de 2019

En su discurso reiteró que hay gasolina suficiente en el país, sin embargo, aceptó que el cambio de distribución del combustible a generado demoras, retrasos y desabasto en algunas gasolineras, de igual forma explicó que se cerraron los ductos porque existen redes que se crearon para robarse la gasolina, aunque indicó que se abrirán cuando se considere prudente pues no aceptará ni tolerará el robo del combustible.

Asimismo, pidió ayuda a los ciudadanos instándolos a que actuaran con prudencia y serenidad para no caer en pánico, les solicitó que no se dejaran llevar por rumores o noticias alarmistas para no dejarse vencer por la delincuencia.

Añadió que ayer fue el “día que menos gasolina se han robado”, desde la expropiación petrolera ya que solo se robaron 27 pipas, después de que se habían llegado a robar más de mil, agregó que ya se esta hablando con transportistas para que los ayuden con la distribución, con lo que se estaría avanzando mucho en la operación de distribución del hidrocarburo con pipas, además, apuntó que se están utilizando dos o tres turnos de éstas para distribuir, por lo que considera que pronto se normalizará el abasto del combustible.

También aprovechó para mostrar un spot en el que anuncia acciones contra el robo de combustible y en el que también solicita la cooperación de los ciudadanos.

📹⏯Gobierno Federal asegura que no hay desabasto de gasolina; anuncia en spot acciones contra el robo de combustible en todo el país pic.twitter.com/oI2xvHyIZ6 — La Jornada Oriente (@JornadaOriente) 9 de enero de 2019

Finalizó su intervención asegurando que Fox, Calderón y Peña sabían del huachicoleo e incluso reveló que tenían un sistema información establecido del tema por lo que tenían datos al día, a diferencia del sistema de información de robos u homicidios de la que solo se tenían estadísticas cada 15 días o mensualmente, sin embargo, actuaron con omisión y tolerancia ante los huachicoleros.