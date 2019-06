AMLO: no hay influyentismo en la decisión de quién será el encargado de Cultura en Puebla

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él ni su esposa Beatriz Gutiérrez Müller influirán en la decisión de quien ocupará la subsecretaría de Cultura o en su caso la Secretaría de Cultura si esta se restablece en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

En la conferencia mañanera de este miércoles 26 de junio, la reportera Zeltzin Juárez del medio Puntos Suspensivos lanzó una pregunta: que en el sector cultural de Puebla expresa su preocupación por la posible ratificación en este proceso de transición en el gobierno de Puebla por la posible ratificación de Montserrat Galí Boadella.

La reportera agregó que a la preocupación se debía a que la historiadora del arte de formación era “extranjera”, además de ser “una persona grosera y déspota”, que “ha despedido a personas y cancelado proyectos”.

En su pregunta, Zeltzin Juárez agregó que a Galí Boadella se le vincula con la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller.

“¿Tendrá que ver esta posible ratificación con el hecho de Gali es amiga de usted y de su esposa, (pues) usted había mencionado que en su gobierno no habría ni amiguismo ni influyentismo (sic)?, completó la reportera.

Enseguida, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que “no conozco a la señora que haces mención”, y que no sabía si su esposa Beatriz Gutiérrez la conocía.

“No la conozco, no tengo el gusto de conocerla y en el caso de que la conociera Beatriz, ella no participa en política”, afirmó.

Dijo además que si bien Gutiérrez Müller le ayudaba “en asuntos culturales” no tenía algún cargo ni alguna influencia, pues “no hay influyentismo (sic)”.

Aseveró que la decisión de designar a quien será el encargado de Cultura, en la subsecretaría y si se restablece o no la Secretaría de Cultura, “es una decisión que toman allá en Puebla”.

Incluso, dijo que como en toda la política, “seguramente algunos ven a la señora bien, simpatizan con ella y hay quienes la ven con malos ojos”.

“Así es esto; es legítimo, pero no deja de ser politiquería”, concluyó AMLO.

Destaca que para ocupar la que será la Secretaría de Cultura, entre la opinión pública suenan ya algunos nombres de funcionarios y ex funcionarios públicos; entre ellos, el ex director de Museos en el gobierno de Mario Marín, Oscar Alejo; la fundadora y primera directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), Dalia Monroy, así como la actual subsecretaria de Cultura a nivel estatal, Montserrat Galí Boadella. Columnistas han sumado los nombres de Erika Rubí Ramírez Martínez, encargada de la dirección administrativa de la Secretaría de Cultura en el gobierno de Mario Marín, y Delia Domínguez Cuanalo, directora por más de un lustro del Museo Regional de Puebla.

Otra más es la morenovallista Anel Nochebuena, quien dejó el cargo como subsecretaria de Cultura por la serie de señalamientos hechos por creadores y colectivos de la ciudad, pues acusaron que como directora del IMACP tuvo opacidad en el manejo de recursos, dio impulso de programas que laceraron la creación artística además que cobijó a exposiciones fraudulentas. De ella, como candidato Miguel Barbosa dijo que no la conocía, y que no creía “que alguien pueda suponer que yo tengo vinculaciones con el morenovallismo porque yo fui el que me enfrenté a Moreno Valle y lo derroté”.

Otro nombre más es el del activista y miembro de la Unidad Regional de Culturas Populares, Gerardo Pérez Muñoz quien, apoyado por algunos sectores, promovió una petición alojada en el sitio Change.org, que destacó que a él “se le conoce por su activismo social en favor de los derechos humanos, derechos culturales y la defensa del territorio y pueblos indígenas”.