AMLO califica a Barbosa como un “gobernador extraordinario” y dice que recibirá todo el apoyo de la federación

Un día antes de su Primer Informe de Gobierno, desde Chignahuapan, Puebla, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que la Federación todo su respaldo al titular del Poder Ejecutivo en la entidad, Luis Miguel Barbosa Huerta, a quien calificó como “un gobernador extraordinario, lo queremos mucho, lo vamos a apoyar”, prometió.

El tabasqueño acudió al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en este municipio de la Sierra Norte de Puebla y aseguró que su política de austeridad y combate a la corrupción ha logrado un ahorro de 500 mil millones de pesos, agregando que la deuda pública no ha subido durante su gestión.

El mandatario federal informó que solo de la deuda de 10 billones de pesos heredada por su antecesor, el priista, Enrique Peña Nieto, se pagan anualmente 650 mil millones de pesos, el equivalente a 10 veces el presupuesto para el estado de Puebla.

Precisó que los pasivos dejados por la gestión del panista Vicente Fox Quesada fueron de 1.7 billones de pesos, su sucesor, el también presidente albiazul, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, la dejó en 5.2 billones de pesos y Peña Nieto la subió hasta los 10 billones de pesos.

López Obrador manifestó que en estos primeros nueve meses de su administración la deuda incluso ha bajado, pero que prefería no presumir ese logro hasta no cumplir el primer año al frente del Poder Ejecutivo para dar a conocer las cifras exactas, aunque aseguró que, por lo menos, los pasivos no aumentarán.