Celebra AMLO detención en el caso Cacho-Marín; es “un signo de los nuevos tiempos”, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la detención de Juan Sánchez Moreno, uno de los cuatro personajes, además del ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres, sobre los cuales pesa una orden de aprehensión emitida por un Tribunal Unitario de Quintana Roo, por tortura y abuso de autoridad, dos delitos cometidos en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro hace 13 años.

Esta mañana de 17 de abril, al ofrecer su conferencia de medios, señaló que la detención de quien fuera jefe de la desaparecida división de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Puebla durante el gobierno de Mario Marín Torres, es “un signo de los nuevos tiempos”.

“Celebro se esté dando trámite a esa denuncia y se proceda legalmente”, dijo cuestionado sobre la detención de Sánchez Moreno.

Agregó que de la detención y de la orden de aprehensión se enteró por los medios de comunicación, pues que a él no le consultaron la decisión.

“Seguramente, a lo mejor, no es del todo cierto, pero había la costumbre de preguntarle al ejecutivo cuando se iba a tomar una decisión de ese tipo, y ahora no me consultaron (risas), no supe, es una decisión independiente autónoma del Poder Judicial como deben de ser las cosas”, señaló López Obrador.

Comparó que incluso, ese tipo de casos marcaron una diferencia “democrática” entre presidentes como Porfirio Díaz y Madero.

“Mientras Díaz mandaba las listas de los que iban a ser diputados, las palomas mensajeras ´, Madero se enteraba de quién ganaba por la prensa”, refirió.

Agregó que “independientemente se trate de un acto de justicia”, se está “ante procedimientos que no eran comunes, estamos en el terreno de lo inédito y eso es muy bueno”.

La tarde de este martes 16 de abril, de acuerdo con varios reportes, personal de la SEIDO de la Fiscalía General de la República detuvo a Juan Sánchez, quien fue el encargado de ejecutar la orden de aprehensión contra Lydia Cacho en 2005, que implicó trasladar a la periodista de Cancún a Puebla en un recorrido de 30 horas, en condiciones cuestionables.

El exfuncionario de Puebla se desempeñaba hasta este martes como comandante en la Secretaría de Seguridad Pública dentro de un municipio del estado de México, entidad donde fue detenido, para dar cumplimiento a la orden de aprehensión girada por la magistrada del Primer Tribunal Unitario con sede en el estado de Quintana Roo, María Elena Suárez Préstamo, el pasado 11 de abril por los delitos de tortura psicológica que sufrió Lydia Cacho durante su arresto extrajudicial el 16 de diciembre de 2005.