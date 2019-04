Es responsabilidad de los ambulantes limpiar las calles del Centro Histórico: Gobernación municipal

El titular de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), René Sánchez Galindo, aclaró que la limpieza de las calles del Centro Histórico es obligación de los ambulantes que ahí se instalan, al preguntarle sobre las acciones de mejoramiento emprendidas por los informales desde el inicio del presente mes.

El funcionario municipal sentenció que el levantamiento de adoquines y lajas que desde hace algunos días realizan los vendedores para “mejorar” las calles, debe ser supervisado por personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad.

El pasado 4 de abril, un grupo de comerciantes informales realizó una jornada de limpieza en la calle 5 norte entre 4 y 18 poniente. Posteriormente, otros ambulantes levantaron algunas lajas y adoquines que ya estaban dañados y luego los pusieron correctamente.

Otros optaron por pintar banquetas y colocar botes de basura para dar una buena imagen al Centro Histórico.

En su momento, los ambulantes aseguraron que no pretendían hacerle o facilitarle el trabajo al gobierno municipal, sino colaborar como un acto de buena voluntad.

Sexoservidoras no han pedido formalmente zona de tolerancia

En este contexto, el encargado de la gobernabilidad en Puebla capital dijo estar abierto a cualquier reunión con todos los sectores de la población, sin embargo, puntualizó que hasta el momento no le ha sido solicitado un encuentro con la Unificación de Sexoservidoras para la posible creación de una zona de tolerancia.

“Yo estoy abierto a cualquier reunión, no he recibido ninguna propuesta de reunirme con ellas, pero es mi obligación encontrarme con todas las agrupaciones y personas que así lo soliciten (…). No conozco sobre esta propuesta, entonces no podría yo comentar”, dijo Sánchez Galindo.

Al preguntarle si es viable un sitio para ejercer la prostitución en la ciudad, el secretario de Gobernación advirtió que primero es necesario conocer la propuesta del gremio en cuestión.

El domingo pasado, un grupo de mujeres pidió al titular de la Segom la conformación de una zona de tolerancia donde el ayuntamiento de Puebla lo determine, empero, para garantizar la seguridad mencionaron que será necesario que la corporación de seguridad municipal lleve a cabo rondines.

Lourdes Hernández Castillo, miembro de este grupo, recordó que actualmente en los municipios de Atlixco e Izúcar de Matamoros existe una zona de tolerancia a fin de evitar que esta actividad se realice en calles cercanas al primer cuadro de ambas ciudades.

Asimismo, las adheridas a dicha unificación aseguraron que son víctimas de extorsiones y abusos por parte de policías municipales a cambio de no ser trasladadas ante el Juez Calificador.