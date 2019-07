El 26 de julio de 2006 murió Alfonso Vélez Pliego. En aquél entonces me encontraba en Puebla y un amigo me llamó para darme la triste noticia. Me dirigí de inmediato al edificio Carolino. El acto luctuoso estaba por comenzar. Otro amigo, al verme llegar, me propuso que dijera algunas palabras. Me negué, dado que mi presencia era meramente circunstancial. Desde hacía varios años que ya no me unía con la Universidad ningún otro lazo que no fuera el afectivo. Pero, después de escuchar los discursos, me arrepentí de no haber aceptado la invitación. Nadie destacó con el énfasis necesario lo que, desde mi punto de vista, fue una de las principales contribuciones de Alfonso a la vida de la Universidad, del estado de Puebla y del país. Y, como desde entonces tampoco se ha subrayado lo suficiente, aprovecho el espacio generoso que hoy me ofrece La Jornada de Oriente para saldar esa deuda que tengo con el que fue en vida un entrañable amigo mío.

Corría el mes de junio de 1974, Ramón Danzós Palomino se encontraba preso en Atlixco; el Senador y ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, había sido secuestrado por Lucio Cabañas Barrientos. El Partido Comunista Mexicano, después de varios años de actuación dispersa, acababa de integrar un Comité para reorganizar sus filas en Puebla y Tlaxcala, al frente del cual nombró como Secretario General a Alfonso Vélez Pliego. La situación política del país era sumamente inestable y los cauces por los cuales cursaban los diversos movimientos sociales se encontraban minados por la amenaza de represión y/o por la radicalización de los mismos. En ese mes, una comisión de la dirección nacional visitó al nuevo Comité para exponerle que, en las pláticas con el gobierno federal había surgido la probabilidad de negociar la apertura de una vía hacia la reforma política que ampliara los cauces de participación de los movimientos reivindicativos y legalizara la acción del propio Partido Comunista.

Ya para entonces en el seno del Comité se desarrollaba un fuerte debate al respecto. El movimiento universitario, campesino y popular en la región había logrado resistir y deslindarse de varias influencias que intentaron radicalizarlo y convertirlo en brazo político de la guerrilla o de otras concepciones, como la de los “enfermos” en Sinaloa, que consideraban que la Universidad era un fábrica, o bien de aquellas que aprovechaban el río revuelto para impulsar la delincuencia y sus propios negocios mediante la extorsión o el robo. Tales deslindes permitieron que en la dirección de los movimientos se fueran destacando los cuadros con mayor formación y experiencia política que se había formado en la lucha misma y en su relación con la Juventud Comunista y el Partido Comunista.

Previamente, la derrota de la línea más represiva representada por el Gobernador Gonzalo Bautista O´Farril y el repliegue de la derecha anticomunista que decidió abrir su propia Universidad (la UPAEP), abrieron una perspectiva sumamente favorable para la consolidación del movimiento de Reforma Universitaria y de los movimientos campesinos y populares que se desarrollaron paralela y articuladamente con la lucha universitaria.

Por supuesto que el gobierno federal no iba a permitir que su accionar, que inevitablemente había ayudado al movimiento universitario y popular, fuera aprovechado por éste para su consolidación. Fue así que apareció el FEP-PST con el fin de disminuir, y en dado caso descarrilar, el avance del Partido Comunista. Pero esa es otra historia.

Más arriba decía que el debate se daba de manera intensa en el interior del propio Partido. Apenas en octubre de 1973 se había celebrado su XVI Congreso en el cual aprobó una línea política de oposición al sistema y diseñó una vía revolucionaria al socialismo que no descartaba la autodefensa de las masas y la lucha armada. Respecto a las elecciones, el Informe que se presentó reafirmaba la vigencia de la abstención activa.

Por ello, cuando en el seno del Comité Regional se inició el debate sobre la necesidad de poner en el centro de la lucha la libertad política, la democracia y la participación electoral, las discusiones fueron todo menos miel sobre hojuelas. Sin embargo, ya desde el 5 de febrero habíamos organizado una importante marcha de Puebla a Atlixco exigiendo la libertad de Ramón Danzós, en particular, y por la libertad política en México, en general. Aunque fuimos detenidos por el ejército apenas saliendo de la ciudad, la marcha fue muy significativa, nacional e internacionalmente.

El carácter y la experiencia de los cuadros que integraban el Comité permitieron que la discusión avanzara, no sin que mediaran reuniones agotadoras de a veces 8 o más horas. Como no recordar las intervenciones de Alfonso, de José Rodríguez, Juan García, Jorge Méndez, Luis Ortega, Jorge Sánchez Zacarías, Enrique Condés Lara y José Luis Hernández, del “Papalotla” (Gerardo Quistiano), dirigente en Tlaxcala, y los consejos de Reynaldo Rosas, enviado del Comité Central. (A estas alturas tengo que aclarar que yo era el Secretario de Organización del Comité, lo que me permitió desarrollar esa amistad con Alfonso, a la que me referí al principio, pero que además se produjo una gran identificación en el trabajo partidario, lo que nos hizo funcionar como mancuerna durante los dos años en que compartimos responsabilidades en el Comité).

Así, para noviembre de 1974, el PCM participó simbólicamente en las elecciones para gobernador del estado llamando a votar por Ramón Danzós Palomino, preso político en la cárcel de Atlixco. Con la consigna “ni PRI ni PAN, gobierno popular” (que los compañeros recién llegados de Chile propusieron), impulsamos en los municipios y en las juntas auxiliares candidatos independientes con el fin de encauzar el descontento y que no lo capitalizaran solo el PAN o el PARM.

Con esas acciones, el Partido en la región Puebla Tlaxcala, bajo la conducción de Alfonso y la contribución inestimable de los demás compañeros citados, pudo respaldar el viraje político que tanta falta le hacía al PCM y apoyar la lucha por su registro, el que se logró en 1978, junto con la reforma política que abrió nuevas y amplias perspectivas al proceso de transición democrática del país.

Desde aquellos años llegué a la conclusión que la dirección nacional del PCM después de las masacres del 2 de octubre del 68 y del 10 de junio del 71 fue por lo menos negligente pues no supo, o no tuvo la capacidad, para analizar claramente la situación y se dejó llevar por la radicalización de muchos para quienes, por las supuestas evidencias, no quedaba otra que la lucha armada contra el Estado burgués. Ello le costó la vida a miles de jóvenes que se entregaron generosamente a sus ideales.

Dicha dirección, encabezada por Arnoldo Martínez Verdugo, por una parte mantenía relaciones con la guerrilla de Lucio Cabañas y tomaba resoluciones que alentaban la vía revolucionaria al socialismo y, por la otra, jamás dejó de ser interlocutor con el gobierno, además de impulsar la edición de las obras de Antonio Gramsci.

No fue el caso del núcleo comunista en Puebla. Porque además de vivir las represiones ya citadas, sufrió el embate de la ultraderecha con los asesinatos de Joel Arriaga y Enrique Cabrera, además de la masacre del 1º de mayo del 73. En lugar de caer en el desaliento y dejarse llevar por las fuertes tendencias hacia la radicalización, ese núcleo supo y fue capaz de resistir y de hacer los deslindes necesarios para conservar la cordura en medio de las terribles heridas sufridas por el movimiento. Al correr de los años se agigantan las figuras de la firmeza del Ing. Terrazas, la valentía de Sergio Flores y la capacidad política de Alfonso Vélez Pliego.

Tocaría a Alfonso encabezar el proceso de reorganización del Partido Comunista en Puebla y Tlaxcala y, con ello, fundamentar en buena parte la lucha por la reforma política y la democracia en México cuando fue más necesario que nunca. Tocaría a la dirección nacional negociar con Reyes Heroles dicha reforma y lograr el registro legal del partido.

La división posterior que se dio en el Partido en Puebla, a causa de la elección de un nuevo Rector en la Universidad, impidió capitalizar el enorme avance que se había logrado, a tal punto que pocos recuerdan la gran contribución que desde Puebla se hizo a la lucha por la democracia en México. De manera un tanto tardía, Alfonso propuso que el nuevo candidato a Rector no fuera comunista. Pero ya era demasiado tarde. Entonces y en lo personal le aconsejé que, dado que el Partido se encontraba ya en proceso de fusión con otros para integrar el PSUM, se lanzara como candidato enfrentado al que se había designado con criterios sumamente sectarios. Ello me trajo como consecuencia que algunos compañeros me dejaran de hablar, pero creo que el tiempo demostró que Alfonso era la persona idónea para dirigir a la UAP. Sus logros no han sido superados y permanecen como herencia en la memoria cultural, académica, científica y artística de la Universidad, Benemérita también por su iniciativa.