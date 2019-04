No basta la Alerta de género, el gobierno debe de ser severo ante los feminicidios: Enrique Cárdenas

De inicio, al participar en el Diálogo universitario: mi propuesta cuenta que se realiza esta mañana de lunes 29 en la UPAEP, el candidato en común PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas, pidió un minuto de silencio por los feminicidios, en particular por los cometidos en contra de estudiantes.

Al abordar este tema dijo que si bien la Alerta de género ya ha sido implantada en Puebla esta no basta ni es suficiente, ya que hay que adoptar las medidas impulsadas por organismos como Naciones Unidas.

Agregó que se debe de ser severos desde el inicio con asesoría a las víctimas para que se denuncie incluso el acoso verbal, a la par de que consideró que debe de reconstituirse el tejido social.

En su arenga ante los universitarios, señaló que su filosofía de gobierno pone a las personas en el centro de la atención pública, además de que busca la igualdad de oportunidades e inclusión total, y el impulso por el trabajo colaborativo entre sociedad y gobierno.

La prosperidad es otro principio, dijo. Acotó que se trata de que todos los ciudadanos tengan oportunidades por lo que abrirá la agencia de innovación y emprendimiento.

En materia de transparencia señaló que su gobierno será una caja de cristal, para que todos sus actos sean visibles ante la ciudadanía.

De manera particular, Cárdenas mencionó que no está en contra de los PPS o de las concesiones dejadas por otros gobiernos, sino que su critica reside en que no están bien hechas y carecen de transparencia.

En seguridad, en cambio, habló que es un tema primordial en su propuesta porque “donde quiera que voy no hay quien no me diga sobre la seguridad porque abarca a todos, sin importar su nivel social”.

Refirió que es algo que se tiene que resolver y que el incremento de policías deberá ir acompañado de capacitación, de una carrera policial y escalafones, además de un monitoreo estricto contra la corrupción.

En el renglón de igualdad de oportunidades e inclusión dijo que busca que desde la primera infancia sea adecuada la inclusión, y esta que prosiga durante el estudio para que no haya obstáculos en la formación.

El abanderado del PAN puntualizó que en materia de salud buscará que las comunidades tengan acceso. “Los hospitales que se generaron están muy bien pero necesitamos personal”, opinó.

Propuso abrir una estancia para adultos mayores para mejorar la calidad de vida del sector, y liberar de su cuidado a quienes todavía tienen vida productiva.

Para detonar empleos, Enrique Cárdenas señaló que es necesario que haya seguridad y procuración de justicia adecuada, además de infraestructura óptima pues ha habido un deterioro en caminos primordiales y viejos, además de energías limpias a la par de abrir la economía para detonarla.

Propuso un TLC para Puebla para tener una extensión económica pues no se aprovechó su infraestructura ni su riqueza.

Al ser cuestionado sobre la postura de “protección a la vida desde el nacimiento” mencionó que él es “un creyente y un defensor de la vida y de la democracia”. Ahondó que es un tema controvertido en el que las sociedades deben involucrarse, pensar y decidir y que en su caso, se lo dejo a la representatividad de las personas. “No es para votarse ahora. Es el poder legislativo el que lo define. No debo imponer un punto moral y personal en ello. No está en el ejecutivo el decidir”, puntualizó.