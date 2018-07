Descalifica alcalde electa de Texmelucan a “pseudoperiodistas”; pide que la ciudadanía se informe por sus redes sociales

La presidente municipal electa de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarun, se quejó de la insistencia de los reporteros, a quienes incluso llamó “pseudoperiodistas”, por cuestionarla sobre los avances de la entrega-recepción de la administración pública, proceso que admitió, no ha iniciado con el alcalde sustituto y ex funcionario morenovallista, Froylán Barragán.

El mensaje ha provocado una serie de críticas en redes sociales en su contra al considerarse que se trata de un mensaje intimidatorio contra la prensa.

A través de redes sociales, notoriamente molesta la edil electa arremetió contra una reportera del municipio, a quien le advirtió que no responderá a preguntas o temas de las cuales no tenga conocimiento.

En ese sentido, dijo que tampoco permitirá que los reporteros la persigan, ni se dejará intimidar por “pseudoperiodistas”.

La alcalde por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseveró, “la relación que llevaré con los medios de comunicación será de puertas abiertas, en el marco del respeto”.

Layón Aarun precisó que por medio de sus redes sociales, “los ciudadanos tendrán información de primera mano sobre lo que estemos haciendo. Los invito a seguirme y no hacer caso a información poco confiable”.

“Quiero informarles que hoy fui acosada por una reportera del municipio y aclaro que no voy a permitir persecuciones ni acoso, ni que me estén insistiendo con información que no tengo a la mano”, dijo sin tapujos.

La alcalde electa por Texmelucan relató que de manera respetuosa le dijo a la reportera que no le iba a dar una entrevista, hasta que no tuviéramos información puntual de lo que acontece en el municipio y en la transición del gobierno.

En ese sentido, dijo, “mi relación con el presidente sustituto con Froylán Barragán es excelente, está en la mejor disposición y nosotros también” para el proceso de entrega recepción.

Además pidió a la prensa que no se presente en todos los lugares donde acude el nuevo cuerpo de regidores y la edil, luego de amagar “no nos quieran intimidar con sus videos o cámaras, acosándonos”.

Después, Norma Layón refirió que está en la mejor disposición para gobernar a los ciudadanos, porque se debo únicamente a ellos.

Incluso, pidió a la ciudadanía tener mucho cuidado con la información que difundan los medios de comunicación, tanto en sus redes como en sus periódicos.

“Yo tengo las puertas abiertas para que todos vengan y corroboren la información que se les está dando o se les hará llegar a través de las redes sociales a los periodistas o pseudoperiodistas”, recalcó.

La videograbación de escasos 2:30 minutos, dijo que estará informando de manera puntual lo que acontece en el municipio.

“La transición no ha empezado, esos tuits que pusieron que mi grupo en transición ya había entrado a la presidencia municipal es mentira, es información falsa”, admitió, al final.

Norma Layón pidió a la ciudadanía no hacer caso de información que se dé a conocer en redes sociales de los periodistas ni en los periódicos y en cambio acudan con ella para corroborar lo que sea publicado.