Merino: ahora o nunca hay que votar por el PRI, pues no habrá una oportunidad como esta

En la presente elección extraordinaria, señaló el candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino, “es ahora o nunca” cuando se debe votar por el PRI, pues “van a pasar muchos años para que haya una oportunidad como esta”. Opinó que “personas y no partidos” son los que están compitiendo por la gubernatura y que, mientras en “las otras opciones hay una mezcolanza en las que no se sabe quién es quién”, en su caso representa la única oportunidad para el votante.

Ayer, al visitar municipios de la mixteca como Tehuitzingo, Chinantla y Tecomatlán, de donde es originario, expuso que de manera particular el busca el gobierno estatal “por convicción y no por ambición”, porque quiere servir como lo ha hecho desde hace 27 años.

“Aquí empecé en Tehuitzingo sembrando praderas”, dijo al recordar que, tras cursar la universidad, llegó a este municipio en el que se había asentado su familia, tras abandonar su natal Tecomatlán.

Jiménez Merino afirmó que de llegar a la gubernatura tomará con responsabilidad el cambio y desde ahí retomará los apoyos para los poblanos y las regiones que han estado abandonadas en los últimos 8 de años.

Al visitar esta región sur del estado de Puebla señaló que su compromiso es fuerte con esta región por “el orgullo de pertenencia”

Acompañado por sus padres Águeda Merino y Miguel Jiménez, en su acto proselitista señaló que fueron ellos quienes le enseñaron el trabajo y el esfuerzo. “Su ejemplo me ha mostrado que no hay nada fácil, que cuando hay esfuerzo se puede lograr todo”, refirió en su mitin.

Señaló que el ser candidato del PRI es el proyecto de su vida, el reto más grande que ha enfrentado, por lo que ser gobernador le llevará a trabajar para recuperar la tranquilidad, dar apoyos al campo y el comercio, asegurar el abasto de agua, producir y vender productos, y provocar la unión y solidaridad entre la sociedad.

“En este reto muchos han participado, de muchos he aprendido”, dijo al citar varios casos de productores de la región, como el ingeniero Daniel García, y el maestro Melitón y sus enseñanzas.

El abanderado del PRI mencionó que estaba agradecido de haber podido estudiar y de, en su adolescencia, el haber sido recibido por familias mientras estudiaba su secundaria.

“Saben que después entré a la Universidad Autónoma Chapingo, me gradué como ingeniero agrónomo, me hice maestro y en 1990 un niño de muy escasos recursos fue rector, por lo que ahora quiero ser gobernador para unir a Puebla y llevarla a etapas superiores”.

En ese sentido, apuntó que él es ejemplo de que la falta de recursos no puede detener a las personas pues ha demostrado que aun sin recursos económicos, un ser humano puede alcanzar sus metas y ser un referente para niños y jóvenes que se puede lograr un mejor futuro.

Comparó que ello, puede aplicarse en el gobierno aplicando adecuadamente los recursos gubernamentales. “Con los presupuestos se puede hacer una mitad más de lo que se hace. Yo no me he llevado con la corrupción, me he fijado que los recursos se apliquen, colaboro y no he buscado nada más que el apoyo, pues no hay nada mejor que el dar y el ayudar. El poder público debe de servir para ayudar a la gente”, dijo confiado.

Más tarde, en su natal Tecomatlán, Alberto Jiménez Merino agradeció nuevamente el apoyo de Antorcha Campesina y afirmó que continuará recorriendo el estado para escuchar a sus habitantes y llevarles sus propuestas. “Yo soy el candidato de las caminatas, del servicio cercano a la gente”, señaló tras recibir el apoyo de la organización priista, de la cual dijo que “sólo ha recibido apoyo y buenas atenciones”.

En el acto de campaña ofreció la rectificación del río mixteco, para terminar así con los problemas y daños en terrenos agrícolas por su cambio de curso, por lo que anunció que será una de las primeras acciones que llevará a cabo de manera inmediata de llegar a la gubernatura.