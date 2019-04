Afirma Cárdenas que en dos semanas alcanzará a Barbosa en las encuestas

El abanderado común del PAN, PRD y MC al gobierno del estado, Enrique Cárdenas Sánchez, aseguró que en dos semanas y media alcanzaría en las encuestas al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien actualmente se ubica 30 puntos arriba, de acuerdo a las últimas mediciones.

En entrevista, posterior a reunirse con estudiantes y profesores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Cárdenas Sánchez justificó que las últimas mediciones se han cerrado gradualmente y dijo que las cosas van bien para él.

No obstante, afirmó que necesita dos semanas y media para alcanzar al militante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien actualmente está colocado en la preferencia del electorado de cara a las elecciones del 2 de junio.

“Se están cerrando gradualmente las cosas. Si haces una proyección en dos semanas y media estaremos cruzando la raya”, resaltó el exrector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Incluso señaló que encuestas recién publicadas están obsoletas pese a que todas las mediciones publicadas en medios de comunicación han mantenido la diferencia entre el morenita y Cárdenas Sánchez desde el inicio de la campaña, la cual es de más de 23 puntos porcentuales.

No obstante, auguró que con el paso del tiempo se ha acercado a Miguel Barbosa y la contienda por Casa Puebla se ha cerrado.

Al preguntarle si considera que los encuentros con la comunidad universitaria le representan una ventaja, el también académico e integrante de la organización civil Sumamos dijo que no.

No obstante, precisó que los universitarios tienen la necesidad de conocer las propuestas de quienes aspiran a gobernar Puebla.

Respecto a la fiscalización de recursos de campaña, Cárdenas evitó hablar de lo erogado en lo que va de su campaña.

En este sentido, justificó que lo gastado debe ser dado a conocer por cada partido político porque tanto el albiazul como el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano cuentan con diferentes prerrogativas.

De este modo, enfatizó que son dichas fuerzas políticas y no él las sujetas a un tema de fiscalización.

“El tema de la fiscalización es de los partidos, yo no me meto en la fiscalización, yo no soy sujeto a fiscalizar, sino son solamente los partidos. Cada uno de los partidos, de acuerdo con sus prerrogativas, las prerrogativas de cada partido son diferentes (…). Yo lo que tengo que cuidar es que no haya un rebase porque eso sí podría tirar la elección”, respondió.

De nueva cuenta, insistió que el candidato de Regeneración Nacional no ha reportado en su totalidad sus gastos en temas como el uso de unidades del transporte público para el acarreo de gente y otros conceptos.

“Ha habido gastos en los demás rubros, yo lo que me pregunto es que como no ha habido gastos del candidato del frente. De mi parte es más que nada la producción de espots, yo les pido que chequen con el PAN, el punto de la fiscalización es de los partidos, yo no me meto a eso”, expuso.

A un mes del arranque de campaña, en total, los tres abanderados, de “Juntos Haremos Historia, del PAN, PRD y MC, así como el PRI, han gastado 35.8 millones de pesos de acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, Enrique Cárdenas ha erogado alrededor de 15.58 millones de pesos, cantidad que representa 36.1 por ciento del tope de gasto de campaña que es de 42 millones de pesos.

Asimismo, evadió hablar sobre el gasto que ha realizado para la fabricación de artículos utilitarios en su campaña, es decir objetos que son de uso regular y que representan más de 5 millones de pesos del monto total.

Cabe mencionar que no ha sido evidente la entrega de estos artículos a los asistentes de los actos que ha realizado.