Adiós Apu: combatiendo estereotipos

De haber sucedido hace veinte temporadas la noticia de la desaparición de Apu me habría producido una enorme tristeza y seguramente me tendría, como al abuelo Simpson, escribiendo correo de odio a los productores de la serie. Pero como esto sucede en pleno 2018, cuando a The Simpsons ya no la rescata nadie, el asunto no amerita mucho enojo.

Las víctimas de esta nueva forma de intolerancia, la de la aversión por los estereotipos, son varias y continuarán engrosando la cifra si no detenemos esta masacre de personajes, logotipos, doblajes y panecitos azucarados. Como el Negrito Bimbo: rebautizado y blanqueado por la maldad que se vive en estos tiempos.

Anda circulando por ahí una imagen que compara la presunta envoltura antigua del postre (si le rascan a un basurero seguro encuentran una, porque el plástico es eterno) con el empaque actual. Las diferencias son perturbadoras. Mientras que el viejo Negrito se componía de un envoltorio blanco, rojo y amarillo, con un indignante niño aborigen africano como ilustración, el nuevo—que ahora se llama Nito—, lo hace de un adolescente blancocuidadosamente ataviado para no ser estereotípico: jeans holgadísimos y un voluminoso peinado, que, casualmente, se conoce como afro.

El cambio fue, sin duda, una de las iniciativas más atinadas en la historia de la panificadora mexicana Bimbo.Se dice que cónsules africanos, destacados en varios puntos de la geografía terrestre —el de Wakanda incluido—, enviaron cartas de felicitación a la empresa por atreverse a dar el cambio que reivindicaría el rol de los pueblos afrodescendientes a nivel global. Sólo lamentaron que los necios mexicanos, pese a haber renovado todo, sigan llamándole Negrito al postre.

Pero volamos a los Simpson, a los que miré con disciplina y admiración hasta la temporada XII, antes de que todo se fuera pal carajo.

Año con año, temporada con temporada, la decepción se apoderaba de mis sentimientos al ver lo que habían hecho con mi serie amada. En el particular caso de América Latina, el primer golpe bajo nos lo dieron con el doblaje. ¡Larga vida a Humberto Vélez! Luego, y ya no sólo a los latinos, nos bombardearon con guiones pésimos y situaciones forzadas, referencias chafas y apariciones de personajes antipáticos. Pasamos de ver a Homero peleando en una cloaca con George Bush a Nelson rindiéndole pleitesía a Michelle Obama (curiosamente, la primera primera dama negra), y de Lurleen Lumpkin disolviendo el matrimonio de Marge a Lady Gaga mostrándole un sostén con lanza llamas a Flanders, en clara confrontación con los principios éticos del estereotipado vecino mocho.

Y la cosa va a ir de mal en peor ahora que FOX —y el mundo entero— pertenece a Disney, los meros buenos en eso de la inclusión y la diversidad en sus películas políticamente correctas para todo público. Brillante e infalible, como toda empresa multimillonaria respetable, Disney ha dado pequeños pasos para el hombre y grandes pasos para la humanidad en materia de no herir susceptibilidades.

En la versión live action de La Bella y la Bestia, historia que transcurre en medio de una población francesa, aparentemente alpina, aparecen personajes negros cantando por doquier, partícipes de los bailes de alcurnia que hasta lugar tienen en el poster oficial de la película. Diversidad racial en tiempos del CGI. Y eso no es todo. También hay inclusiones de otros tipos. ¿Cómo olvidar la escena gay de la película? En la que dos hombres bailan en pareja, signo inequívoco de homosexualidad…

La cosa, la primera, la de la gente negra, no tiene nada de malo, salvo la inverosimilitud que supone: el cuentito en que se basa el posterior cuentote, sobre el que se adaptaría el estrambótico guión del musical de 2017, sitúa la trama en 1740—y Disney respeta la época—, cincuenta y cuatro años antes de la abolición de la esclavitud en las colonias francesas. ¿Cómo estaría la cosa en aquél pueblito? A lo mejor eran más progresistas.

En fin, volvamos a lo de Apu, que fue lo que me orilló a escribir todo esto.

En una sociedad gobernada por el humanista Donald Trump no se tolerarán burlas ni sátiras sobre la condición inmigrante. La primera gran medida para evitar la discriminación racial, anunciada en Twitter —como todos los comunicados oficiales— por el presidente gringo, será remover a los personajes altamente ofensivos de las series de televisión; o sea, The Simpsons será cancelada definitivamente. Apu es sólo el principio.

Seguirán Breaking Bad, por la infortunada imagen que transmite de los mexicanos y los calvos; Orange is the new black, por que el título sugiere la transición presidencial Obama-Trump; y Desperate Housewives, por la aparición una niña con sobrepeso llamada Juanita Solís, clara indirecta de que los mexico-americanos tienen problemas con la obesidad infantil. The Walking Dead y Dr. House fueron consideradas ofensivas para las personas con problemas de motricidad, y Grey’s Anatomy saldrá del aire en próximas semanas por acusaciones de la OMS en las que recriminan a los creadores el esparcimiento de la falsa creencia de que los médicos ganan muy bien y tienen una vida sexual agitada.