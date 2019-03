Acumulación de autos en el amparo

Para Humberto Arróniz Meza, con profundo cariño paternal.

Dentro de los ordenamientos jurídicos de las entidades federativas se prevé la figura de la acumulación de autos, la cual ocurre cuando se tramitan separadamente dos o más procesos que deban constituir un solo juicio y concluyen en una sola sentencia, con la finalidad de que permanezca la unidad de la causa.

Id est, la acumulación es procedente cuando existe identidad de dos o más juicios en las personas o, en su defecto, acciones o bienes. Sin embargo, pese a que la acumulación tiene como objeto la resolución conjunta de dos o más juicios, estos no pierden su autonomía, porque las cuestiones que han de dirimirse atienden a los principios de congruencia y sin contradicción, lo que se traduce en otro principio inmerso en nuestro sistema jurídico, acceso verdadero a la justicia.

Si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no contempla de forma expresa lo relativo a la acumulación de autos, empero, no se infiere que la figura en cita esté prohibida, proscrita o no permitida, sino que, no se prevén disposiciones que regulen la misma. Dicho lo cual, los artículos 66 y 67 vigentes de la Ley de Amparo regulan las cuestiones que derivan durante el Juicio y que su relación es estrecha con el litigio principal, esto es, un incidente. De la lectura del artículo 66 se advierte que, en el juicio de amparo, las cuestiones expresamente previstas dentro de la Ley y que por virtud de la naturaleza jurídica que atiendan, se substanciarán en la vía incidental, con esto, el órgano jurisdiccional, considerando las circunstancias que refieren cada caso, determinará si se resuelve de plano, merece un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverse en la sentencia. Y, desde una perspectiva sistemática de la Ley de Amparo, no se previó expresamente la tramitación incidental de la acumulación de autos, no obstante, la multicitada figura por su propia naturaleza amerita el respectivo tratamiento.

El análisis anterior viene a cuento por el hecho de que, la Ley Amparo que entró en vigor en 2013 prevé en su artículo 13 la concentración en los siguientes términos:

Artículo 13. […]

dos o más quejosos reclamen y aduzcan sobre un mismo acto u omisión ser titulares de un interés legítimo, o bien en ese mismo carácter reclamen actos u omisiones distintos pero con perjuicios análogos, provenientes de la misma autoridad, y se tramiten en órganos jurisdiccionales distintos, cualquiera de las partes podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que determine la concentración de todos los procedimientos ante un mismo órgano del Poder Judicial de la Federación, según corresponda. Recibida la solicitud, el Consejo de la Judicatura Federal, en atención al interés social y al orden público, resolverá lo conducente y dictará las providencias que resulten necesarias.

Como mis lectores podrán observar, el precepto aludido determina que de ella conocerá el Consejo de la Judicatura, lo que no acontece en tratándose de la acumulación.

La presente entrega, tiene su razón un procedimiento en el que se hizo valer el incidente de acumulación –que no la concentración– para lo cual, nos fundamos el siguiente criterio:

“ACUMULACIÓN DE AUTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE VÍA INCIDENTAL, AUNQUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 NO CONTEMPLE EXPRESAMENTE DICHA FIGURA.

La Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, no contempla expresamente lo relativo a la acumulación de autos y, además, suprimió por completo aquellas disposiciones de la ley abrogada que aludían a esa figura. Sin embargo, ello no conduce a la conclusión de que en caso de conexidad de causas, se trate de una figura prohibida, proscrita o no permitida, sino que simplemente se trata de una cuestión no regulada de manera expresa, pero que de ser necesaria bien puede implementarse. Al respecto, los artículos 66 y 67 de la ley en vigor regulan los incidentes, y en el primero de ellos se establece que en dicha forma de tramitación se dará curso a las cuestiones que expresamente se refiere la ley; y enseguida señala que también habrá de darse curso en la vía incidental a las cuestiones que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. Así, el citado artículo 66 debe interpretarse de manera sistemática con las demás disposiciones de la Ley de Amparo, en el sentido de que si bien no se previó expresamente tramitación incidental a la acumulación de autos, lo cierto es que se trata de una cuestión que por su propia naturaleza amerita ese tratamiento. Lo anterior en la medida en que la omisión del legislador no debe interpretarse como una prohibición tácita, ya que el trámite y resolución de la acumulación de autos en el juicio de amparo obedece a una cuestión práctica de economía procesal y para evitar sentencias contradictorias sin que, por el contrario, se advierta la existencia de algún impedimento legal para dar curso y sustanciar el procedimiento incidental relativo a la acumulación de autos que, en su caso, procederá en las hipótesis contempladas por el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. Una razón más para arribar a la conclusión de que las reglas de conexidad son aplicables para definir cuándo dos o más litigios deben acumularse, es que no podría sostenerse que ante la inexistencia de regulación expresa en la Ley de Amparo de la separación de autos –como figura inversa a la acumulación–, los juicios en los que se reclamaran actos totalmente desvinculados entre sí, provenientes de materias jurídicas distintas, debieran resolverse en una sola sentencia, porque esto generaría un problema competencial para el conocimiento del recurso con el que dicho fallo pretendiera impugnarse.” Publicada en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, abril de dos mil catorce, libro 5.

Por tratarse de una tesis aislada, el Juez de Distrito la desechó considerando el hecho de que el criterio carecía de obligatoriedad, sin embargo, desde nuestro particular punto de vista, los considerandos del texto contenido en el criterio ut supra devienen procedentes y, por tanto, nos decantamos por considerar que se hace menester, prima facie, que se admita la acumulación y dos procedimientos de amparo que, eventualmente, puedan traer como consecuencia el dictado de sentencias contradictorias se acumulen y que del incidente respectivo conozca el propio juzgador y no el Consejo de la Judicatura.

¿Usted qué opina ,amable lector?