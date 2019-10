Aclaración de empresario

Sr. Aurelio Fernández Fuentes

Director de La Jornada de Oriente

Con relación a la nota publicada en su medio y escrita por el periodista Martín Hernández Alcántara, titulada “Investigan a René Ruiz, asesor de Estefan Chidiac y El Cachetes”, aclaro lo siguiente:

Yo no conozco a la persona antes mencionada. Y tampoco tengo ningún apodo.

Además sobre los hechos ocurridos el pasado 20 de agosto del 2017, donde por una “confusión” y supuestos “trascendidos”, fueron violentados mis derechos humanos y constitucionales, así como los de mi familia.

Me han acusado sin el menor fundamento de ser un líder huachicolero y dedicarme al robo y comercio ilegal de combustible, asimismo, de imponerme el mote de El Cachetes, violentando mi vida privada, honor e imagen.

“En la madrugada del 20 de agosto de 2017, un intempestivo operativo de la Fiscalía General del Estado de Puebla cambio mi vida y la de mi familia, en razón de que fui confundido por un supuesto líder huachicolero, por lo que preciso que nunca he sido investigado y mucho menos puesto a disposición de las autoridades por venta ilegal de combustible.

De igual forma es necesario puntualizar que durante dicho operativo estuvieron presentes elementos de la secretaría de Marina; sin embargo, nunca intervinieron o me detuvieron como lo mencionan algunas notas periodísticas, y no existe algún documento oficial que lo demuestre.

Fue entonces que tras no encontrar ningún indicio que me incriminara, los que orquestaron el operativo, me sembraron drogas y armas para salir victoriosos y ocuparme como un botín político. Es decir, las autoridades en turno me fabricaron un chaleco a la medida que les ha servido a sus intereses, así como de apodarme El Cachetes.

Cabe señalar que debido al arbitrario operativo, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Ehécatl Antonio Herrera de la Cruz, fue vinculado a proceso por no acatar el amparo que suspendía temporalmente dichas diligencias, incurriendo en el delito de desobediencia a una orden de una autoridad judicial federal (FED/PUE/PBL/0004248/2017).

Por dichas acciones, a mí familia y a mí se nos reconoció como víctimas, por lo que actualmente tenemos dichas cedulas, que nos fueron otorgadas por parte del registro nacional de victimas (Renavi), por las violaciones a nuestros derechos humanos y constitucionales.

Reconozco el trabajo de las autoridades para combatir el problema de robo de hidrocarburos; sin embargo, por la efervescencia, la confusión y los beneficios de los mandatarios en turno y los participantes de dicho operativo, así como la mala información difundida por los medios de comunicación, han afectado mi imagen como empresario y me han ocasionado un terrible daño moral y económico.

Por tal motivo, les reitero y aclaro, no soy un líder huachicolero y ni me apodo El Cachetes.

Atentamente

Lic. Othón Muñoz Bravo

Empresario