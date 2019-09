A un año del nuevo gobierno: ¿Hay avance en la solución a la desaparición forzada en México?

Por Alberto G. López Limón

Para la izquierda independiente, no alineada al Estado, el 26 de agosto fue instituido como el “Día del Desaparecido”. Todos los años los grupos de familiares y amigos realizan diversas actividades conmemorativas en recuerdo de sus seres queridos secuestrados por las fuerzas de seguridad, legales e ilegales, del Estado, exigiendo públicamente a éste, que sean puestos en libertad. Aunque en un principio se designó el 28 de agosto, así como “Día del guerrillero, al 23 de septiembre”, sin mayores ceremonias, más que las movilizaciones que los grupos celebraban, pronto se convirtió en una fecha que además de duelo es de lucha permanente, de expresión de la rabia ante la impunidad en que actúa el Estado y sus diferentes policías y militares. De recordar que muchos luchadores sociales ofrendaron su vida por tod@s nosotr@s, para construir un México socialista e igualitario; ellos y ellas, sin pedir nada sufrieron brutal tortura física y moral hasta extremos alejados de lo que nos hace seres humanos.

Aunque la lucha por algunos años se restringió a recordarnos y exigir justicia para la ciudadanía y sus familias reprimidas, la conmemoración luctuosa -lejos de ir perdiendo importancia y fuerza- prevalece al unirse esa demanda a los reclamos de miles de mexicanos que también después de la mal llamada “guerra sucia”, ya son parte no solamente del aspecto político el que los une, la lucha contrainsurgente contra la guerrilla urbana y rural de antaño, sino también a la respuesta del estado y los capitalistas a los movimientos que defienden la naturaleza, los derechos humanos, el territorio, la salud, la educación, contra los feminicidios, etc.. Hoy a quienes luchan por causas sociales básicas, se les incrimina como si fueran peligrosos delincuentes, ya son blancos de la política terrorista contrainsurgente del Estado que trata de intimidar a comunidades, colectivos y personas que se atreven a luchar en contra de sus designios.

A un año del relevo nacional en la cúpula del Estado, ¿Qué se ha avanzado en la resolución de los casos de desaparición forzada?

De los “históricos” de la “guerra sucia”, más de 700, ninguno ha sido presentado y menos liberado. De los otros casos, escasamente algunos se han presentado ante la opinión pública o Ministerios Públicos. La inmensa mayoría sigue sin aparecer, y cuando se descubren fosas clandestinas y centros con cadáveres siguen sin identificar, aparecen cuerpos sin vida de personas ejecutadas y se siguen levantando a más, en una actividad sin fin y sin vergüenza entre los poderosos.

Aunque algunos familiares se han organizados y manifestado por exigir se les dé una indemnización por su pariente, el problema de fondo no se resuelve. El perdón de los familiares no invalida la acción del Estado ni su acción de lesionar a la humanidad, es decir, el Estado está obligado a aclarar el destino del desaparecido.

Un humano no puede desaparecer y ser borrado. Dejó huellas de su paso al ser parte de la gran familia que es la humanidad. Se encuentra en el recuerdo de otro ser humano. Por eso la única solución del problema es que sean presentados con vida y liberados. Su mejor recuerdo es luchar permanentemente para que no se olviden, para que se conozca su trayectoria y vivencia, saber qué les motivo para hacer lo que hicieron, cómo lo hicieron y con quién, qué enseñanzas nos dejó. ¡Ni perdón, ni olvido desaparecidos presentación y liberación!

El Gobierno federal ante un Guerrero que no transige

El pasado 28 de agosto el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, reconoció que por encima de los proyectos de construcción de la presa de La Parota están los bienes comunales de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, así como el potencial biocultural de las selvas y bosques del estado. Fue un reconocimiento explícito a la lucha de los comuneros opositores a la presa que inundaría sus tierras y desbordaría el ambiente rural por un proyecto hidroeléctrico innecesario y depredador: “El caso de Cacahuatepec, con La Parota, es un ejemplo. Cuántos años de lucha, de resistencia, contra la construcción de una obra que, como sabemos hoy, inunda enormes territorios y afecta el equilibrio de las regiones”.

A la vez, se refirió a otra región, ésta de la montaña guerrerense, Ayutla de los Libres y su municipio autogobernado por un consejo con 240 integrantes que representa a las comunidades indígenas y mestizas, que rompe con el dominio del sistema de partidos.

Aprovechó el mismo funcionario para decir que para él esas experiencias guerrerenses impulsan “la cuarta transformación”, puesto que “la autosuficiencia a pequeña escala es primordial para empezar a superar la crisis ambiental, y para ello es clave el sistema de organización comunitaria que existe en numerosas localidades de Guerrero”.

Víctor Manuel Toledo reconoció que “Ser ambientalista en México es tan peligroso como ser periodista y en Guerrero se tiene el caso de La Parota, no recuerdo ahí, pero debe haber el caso de cinco, seis comuneros asesinados, el año pasado o antepasado hubo una cosa muy fea. La única manera de poder atenuar esto es la organización, la única manera de poder avanzar es que la gente se organice”. Indicó que en el país han sido asesinados 122 ambientalistas en los últimos 15 años y “no es cualquier cosa adquirir esta conciencia y luchar por ello”.

Sin embargo no dijo que los asesinatos, prisión y persecución a luchadores opositores de La Parota continúan pendiendo de un hilo y por ello defienden su territorio con proyectos productivos y sociales como con su policía comunitaria ante el acecho de grupos paramilitares como la UPOEG, y sicarios bajo las órdenes de terratenientes de la región. Los miembros de dirección y base del CECOP son los verdaderos vencedores frente al proyecto de La Parota.

Tampoco se dijo en el discurso, ni en los medios, que en Ayutla existe la misma presión que en otras regiones del estado sureño de parte de los partidos, el INE, la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas, los paramilitares del narco y de la política, el ejército y los programas desarrollistas y extractivistas que quieren orientar para sus intereses al autogobierno.

La lucha organizada no deja que se oculte y entierre la memoria de batallas que el pueblo guerrerense da en todo Guerrero por sostener su legítima policía comunitaria y sus casas de justicia, que no se confunden con los narco negocios, ni se venden al gobierno. Así mismo se da la defensa de luchador@s sociales algunos en la cárcel, otros desplazados y muchos más amenazados de muerte como es el caso del secretario de la sección minera de Taxco Hernández Mojica en huelga por la negativa al diálogo del empresario depredador Germán Larrea.

La llegada de la guardia nacional militarizada junto con la presencia de marinos, soldados y policías estatales no detiene el otro problema central: la vida de las y los guerrerenses está sujeta a todo tipo de violencias. Las comunidades intentan su defensa, las mujeres y jóvenes denuncian feminicidios, secuestros y desapariciones, los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa no cejan en su tarea por lograr la verdad y la justicia a cinco años de la desaparición forzada de sus hijos y el asesinato de otras de sus compañeros. Los maestros vinculados a la CNTE exigen solución ante el retraso de pagos y la basificación y los campesinos, más allá de sus direcciones charras toman de las bodegas el fertilizante que el gobierno no entregó a tiempo.

Guerrero pulsa como un corazón guerrero, el cual no cabe en el puño ni en la boca de funcionarios y poderosos.

Nexquipayac: Que la SCT, Pinfra, Bopa y Guerra y sus paramilitares, ¡salgan ya!

Oriente del Estado de México a 29 de agosto de 2019.

LIC. JUAN CAMPOS ROMERO

Subdirector de Asuntos Jurídicos de la SEGOB

Por este medio acusamos recibo de su correo electrónico y la notificación del oficio SG CDPIM 486 2019 de la Mtra. Josefina Elizabeth Bravo Rangel, Comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Asimismo, hacemos del conocimiento de ustedes que: 1.- Ha continuado el avance ilegal de los trabajos de construcción del tramo carretero Ecatepec-Pirámides-Peñón- Texcoco de la Autopista Tuxpan-México (obra asociada al Nuevo Aeropuerto), así como las amenazas y vigilancia de los grupos de golpeadores y gente armada de los Sindicatos de Transportistas traídos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las empresas Pinfra y Acabados Bopa y Guerra, S.A. de C.V. 2.- La audiencia derivada de nuestra demanda que estaba programada para esta semana en el Tribunal Agrario del Distrito 23 con sede en Texcoco, Estado de México nos fue diferida hasta el mes de octubre de 2019 bajo el argumento de que la SCT se negó a recibir la notificación. 3.- POR TODAS LAS ANOMALÍAS y ATROPELLOS QUE SE HAN VENIDO COMETIENDO PARA INTENTAR IMPONER ESTA OBRA, EL CONSENSO DE LA COMUNIDAD DE NEXQUIPAYAC y LOS PUEBLOS DE LA RIBERA DEL LAGO DE TEXCOCO ES DE ABSOLUTO RECHAZO AL PASO DE LA AUTOPISTA: NI ELEVADA y MUCHO MENOS POR SUS TIERRAS.

Por lo anterior, les hacemos la solicitud urgente de contar con su presencia in situ, para que haciendo valer el estado de derecho SEA EJECUTADA DE INMEDIATO LA ORDEN DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS EMITIDA POR EL TRIBUNAL AGRARIO 23 y ¡SALGAN YA! LA SCT, PINFRA y SUS PARAMILITARES, CAMIONES y MAQUINARIA PESADA. Porque de no ser así, serán los propios pueblos quienes en la Asamblea convocada para el próximo 1° de septiembre se organicen para sacarlos, haciendo responsable desde ahora al Gobierno Federal de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ.

¡QUE NO CONFUNDAN PRUDENCIA CON DEBILIDAD!

¡NO MÁS DESPOJO y ABUSO DE PODER EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS y DEFENSORES DEL TERRITORIO EN LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO!

