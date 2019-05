A las cosas por su nombre…

A partir de que en las conferencias mañaneras se empezaron a difundir las directrices y mecanismos que el nuevo gobierno impulsa para informar y dar sentido a las tareas que reclama echar andar la cuarta transformación, algunos medios, ahora sin el acostumbrado “chayote” que los anteriores gobiernos prianistas distribuían generosamente para enaltecer la figura presidencial que, al final de cuentas, era sólo figura seudo concreta (muy bien pintadita por fuera, pero por dentro rebozando corrupción), se ha desatado un mar de críticas sobre lo que se dice, cómo lo dice, por qué lo dice, y así…hasta criticarle que lleva los zapatos sucios.

Algunos medios, que no todos, se han empeñado en atentar contra las políticas sociales del gobierno haciendo todo lo posible para desestabilizarlo. ¿A qué se debe? Pues a que muchos opinadores han perdido ese espacio de confort que tan buenos dividendos les dejaba, ahora sufren y gimen añorando aquellos tiempos de chayo”. Lejos de un ejercicio periodístico al servicio de la sociedad y contribuir a la construcción de la nueva democracia, han preferido agarrarse de ese clavo ardiente que es la frivolidad de la opinión, y mantenerse en el coto del servilismo a cambio de lentejas traicionando su profesión y sostener que con la corrupción “estábamos mejor”.

La verdadera prensa, no puede estar al pendiente de un error de dicción o de semántica o a la expectativa de la nota roja, para denostar un gobierno de manera sesgada. La prensa es para garantizar un espacio de libertad, y si el emisor se equivoca en su trabajo implica investigar y exponer la realidad para transformarla. Lo otro es propaganda, no es prensa, es un aparato muy bien aceitado y mordaz a las órdenes de un grupo de élite a quienes no les favorecen las políticas del nuevo presidente. Son entre otras cosas un grupo de personas con una visión clasista de los problemas de la sociedad mexicana.

AMLO la ha llamado prensa “fifí”, en realidad desinformadora; sin embargo, llamar las cosas por su nombre es garantizar democracia, es abrirle los ojos a la sociedad, rompiendo así las visiones clasistas y racistas de quienes se han sido amos de la información en México.

Los días de los noticieros de antes han quedado atrás. Hoy, los opinólogos han sido desplazados por las conferencias mañaneras, esperan a que esta termine para repetir, en el mejor de los casos, o para desmentir la información y denostar la investidura del Ejecutivo.

Las redes sociales son hoy por hoy, las que conquistan esos espacios que la prensa “chayotera” ha abandonado, además con mayor creatividad en concordancia con lo que el pueblo desea, sin maquillajes y sin máscaras.

Apoyar el llamado a las cosas por su nombre, es avanzar en otros espacios democráticos que los de arriba están dejando.