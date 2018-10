Participación ciudadana y gobierno municipal

El tema de la participación ciudadana en la conducción de la gestión pública, si bien no es un tema nuevo, y ha sido propuesto en diversos programas políticos democráticos, no ha logrado realizarse plenamente. Por supuesto, el tema, además de las dificultades para realizarlo, también encuentra resistencias que no se han podido vencer. Hay quienes consideran que la participación ciudadana es solo una propuesta ideológica, una especie de engañoso buen deseo alejado de la realidad que, muchas veces, se dice, no admite debate por ser un asunto técnico. Un buen ejemplo de esto, es la consulta sobre el NAIM, que unos no la admiten porque exigen que el problema lo resuelvas los expertos y demandan una decisión autoritaria; otros, la rechazan por temor a que los resultados no los favorezcan y reclaman una solución unipersonal para cancelar su construcción.

La participación ciudadana en la conducción de la vida pública, se rechaza, en otros casos, por considerar que la única forma válida de participación es mediante el sufragio para elegir representantes, expertos y profesionales, que tomen las decisiones haciendo valer su saber. Quienes sostienen esta postura, la contraponen a la democracia participativa con la representativa, considerándolas excluyentes. Sin embargo, la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, muestra que es posible la coexistencia de la democracia representativa con la participativa e incluso la comunal.

Además, la participación ciudadana permite superar aquella visión de la democracia considerada como un método diseñado por las élites para competir por el voto y obtener el monopolio de las decisiones del poder político, a las que se deben someter los ciudadanos. Si esto fuera así, y en México así ha sido, las fuerzas progresistas deben luchar contra el monopolio gubernamental de las decisiones públicas, lucha que se convierte en una cuestión central de los gobiernos municipales de Morena que recién inician su gestión.

Esta es, ciertamente, una tarea ingente, que enfrenta la oposición tenaz de aquellas fuerzas políticas usufructuarias por décadas del poder político, concebido como el sostén del poder económico. Esos son los enemigos, digamos, naturales del proceso democratizador; lo sorprendente es que también hay quienes, recién llegados a la vida política de la izquierda, creen posible mantener el monopolio unipersonal de las decisiones e imponerlas a los demás mediante amenazas veladas e incluso se llega a irrumpir de manera arbitraria y prepotente en las actividades que inician la construcción democrática del gobierno municipal.

Hoy, a pesar del injusto fuego amigo, el gobierno de Claudia Rivera inicia con los mejores augurios, hay talento y vocación democrática en el nuevo gabinete del gobierno municipal, pero no debe olvidarse que sus tareas de gestión no sólo han de ser eficaces y eficiente, impecables en términos de transparencia y rendición de cuentas, sino que, también, se trata de la construcción del primer gobierno democrático, lo cual exige la participación ciudadana en la gestión, es decir, no debe perderse la cercanía de quienes gobiernan con la población. Y eso es una tarea eminentemente política.