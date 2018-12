El nuevo sistema de salud propuesto por López Obrador

En su conferencia matutina[1] en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció la creación de un nuevo sistema de salud del Gobierno federal en el que todos los servicios de este sector pasarán a la federación. “Para ello, los recursos que reciben los estados se van a federalizar[2], por lo que se llevará a cabo una reforma al artículo 4° de la Constitución[3] y sus leyes secundarias, que será hecho en el nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión.” Los términos utilizados durante la conferencia, para señalar la propuesta del “nuevo Sistema de Salud”, no obedecen precisamente al contexto de esta. Por ejemplo, el término “federalización” refiera a la descentralización política del Estado federal y no a lo que puede deducirse de las referencias periodísticas, lo cual sería la centralización del sistema de salud. Entiendo que, en la conferencia matutina, lo que el López obrador quiso decir es que el “Nuevo Sistema de salud” va a ser centralizado, pero dentro de su modalidad.

A píe de página se encuentra el texto completo del artículo 4to de la Constitución vigente. A mi entender, la única porción que podría ser enmendada es la referente “Salud” y éste sería el 3er párrafo: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” (artículo 73 trata sobre las facultades del Congreso de la Unión). Las declaraciones de López Obrador no guardan relación con el 4to de la Constitución vigente, a menos que quiera eliminar el derecho a la protección de la salud. El resto del texto constitucional refiere a las facultades del Congreso de la Unión.

Además de lo anterior, López Obrador señala que: “Se va a garantizar atención de primer nivel en centros de salud, en unidades médicas del seguro social; atención de segundo nivel, es decir hospitalaria, en clínicas de la Secretaría de Salud de los gobiernos estatales, y en las clínicas del ISSSTE y del IMSS se van a atender emergencias, independientemente si son o no derechohabientes. Esta red de atención va a incluir el que podamos trasladar pacientes a los institutos de salud “… Dentro de la modalidad de López Obrador, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), instituciones que ofrecen servicios de salud a los trabajadores del sector formal de la economía y a sus dependientes directo, absorberán parcialmente al resto de la población que no tiene acceso a las mismas por encontrarse empleada en el sector informal, esto es, a los afiliados al Seguro Popular. “El convenio significa que los estados trasladan los servicios de salud a la Federación, se va a hacer cargo la federación de todo el sistema de salud”. Para esto dispone de 90 mil millones de pesos[4].

Los periódicos que cubrieron la conferencia matutina no señalan el contexto del supuesto convenio, pero podemos inferir que los ocho gobernadores de los estados federativos donde iniciará el Nuevo Sistema de Salud entregarán voluntariamente las instalaciones y el presupuesto de los sistemas de salud estatales. Esto es, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) del Ramo 33.

En ningún momento durante la conferencia matutina López Obrador se habló de la universalización de los servicios de salud. El énfasis fue en la cancelación del Seguro Popular. Esto no es casual ya que, el Seguro Popular en Salud, conocido como Seguro Popular, es el brazo operativo del Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SNPSS). El Seguro Popular es la estructura administrativa encargada de ejercer los pagos por “unidad de intervención. Por lo que, el Seguro Popular es un mecanismo de financiamiento y los sistemas de salud de las entidades federativas son los proveedores de servicio. En otras palabras, con la combinación del financiamiento federal y la provisión descentralizada en los servicios de salud de las entidades federativas se garantiza dar la protección de la salud a los afiliados. Esto es lo que se está cancelando, no es un nuevo sistema de salud. Sin enmendar la Ley General de Salud, López Obrador se apropia del presupuesto asignado a los Estados de la federación para la atención de los pacientes afiliados al Seguro Popular en su entidad.

La federalización, y con esto me refiero a la descentralización, contrario a lo que López Obrador está haciendo, comenzó con Miguel de la Madrid, pero sus verdaderos efectos y la profundización de estas medidas políticas se vieron durante la administración de Ernesto Zedillo. En el Plan Nacional de Desarrollo de su sexenio dice los siguiente: “…debe surgir del reconocimiento de los espacios de autonomía de las comunidades políticas y del respeto a los universos de competencia de cada uno de los órdenes de gobierno, a fin de articular, armónica y eficazmente, la soberanía de los estados y la libertad de los municipios con las facultades propias del Gobierno Federal…en la construcción del nuevo federalismo es imperativo llevar a cabo una profunda redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos… se propone impulsar la descentralización de funciones, recursos fiscales y programas públicos hacia los estados y municipios, bajo criterios de eficiencia y equidad en la provisión de bienes y servicios a las comunidades[5].”

La descentralización del Sistema de Salud, iniciada a partir del 1995, creó las bases administrativas para el funcionamiento del Sistema de Nacional de Protección Social en Salud: “una coordinación intergubernamental más efectiva a través del Consejo Nacional de Salud, la redefinición de competencias entre los niveles federales y estatales en materia sanitaria -reservando para el gobierno central funciones de tipo normativo y regulatorio, mientras los sistemas estatales se ocupan de la operación de los servicios- y la creación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) del Ramo 33 como principal fuente de financiamiento de los servicios estatales de salud[6]. El proyecto de López obrador es dar marcha atrás a lo antes señalado, no hay nada creativo en esto. Desde mi punto de vista esto es no obedece a ninguna lógica administrativa moderna, excepto el de concentrar todo el poder en él.

Las previsiones son obvias; veremos la saturación de demanda de servicios en el IMSS y en el ISSSTE, instituciones ya de por sí en estado precario. Dado que no será su responsabilidad, los estados federativos se desentenderán del mantenimiento de las instalaciones, de los salarios del personal administrativo y de intendencia, se cancelarán los contratos médicos y de enfermería ya que, estos pasarán a ser federales. Finalmente, no porque no pueda ocurrir algo peor, la atención a los pacientes entrará en un periodo de incertidumbre debido al aumento de la demanda de servicios y la falta de medicamentos e insumos relacionados a la atención directa. Cualquiera que sabe un poco de administración de servicios de salud conoce el origen de las filas y el espaciamiento entre una cita médica y otro. No hay mala fe en esto, se llama racionalización de los servicios. Pero este tipo de cosas no son atractivas en una conferencia matutina.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

