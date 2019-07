¿Avaricia mata pasión?

Si uno lleva casi toda la vida viendo y comentando futbol, la situación actual supone todo un reto. Es cosa sabida que estamos ante un tema que o se trata con la pasión a flor de piel o mejor dejar que pase de largo, y en los últimos tiempos, el ansia devoradora de millones de las dirigencias locales, nacionales e internacionales, ha embarcado al deporte en una alocada carrera cuya meta final no puede ser otra que su desnaturalización y descrédito. Y tal empeño está llegando tan lejos que, a veces, se despierta la duda de si, a lo largo del tiempo, no habremos sucumbido a los efluvios de una inmensa broma, a cuya desmesurada difusión hemos estado contribuyendo inadvertidamente.

Tomemos por ejemplo el recién estrenado Apertura 2019. ¿Es serio un torneo que disputan 19 equipos, cada uno de los cuales forzosamente disfrutará de una semana sabática aleatoriamente marcada por el calendario? ¿Y cómo se descifra la bárbara abolición del descenso, mientras al campeón de Segunda División (la mal llamada primera A) se condiciona el ascenso ganado al aforo de su estadio? ¿Y qué me dicen del acto de prestidigitación que convirtió a unos Lobos BUAP en Indios de Ciudad Juárez, mediante una subasta que pisoteó toda clase de plazos, estatutos y reglas? Otro imposible es saber si la directiva del Veracruz, una vez burlado su descenso a golpe de chequera, saldó ya las numerosas deudas denunciadas por un montón de jugadores, empleados diversos y el DT Guillermo Vázquez. ¿Y cómo sostener –ni siquiera con alfileres– la realidad de una Primera División “nacional” cuando entre sus 19 equipos ya llevan inscritos 180 jugadores extranjeros semanas antes de que venza el plazo para seguir contratando foráneos?

Y son solo algunas de las razones por las que, a despecho del habitual alboroto de la publicrónica, el futbol nacional pierde credibilidad a velocidad de crucero, y su público natural ha decidido alejarse del tema, desentendiéndose incluso de las liguillas por el título, que eran el sostén y la sustancia dramática y emotiva del tinglado.

Cero originalidad. De todos es sabido que algunas de las ideas que rigen el desbarajuste futbolístico nacional fueron tomadas de Argentina, donde las dirigencias de la AFA llevan camino de desmontar lo que, pese a todo, sigue siendo para los ches pasión colectiva y seña de identidad nacional, detalle éste último no replicable en México ni en ningún otro país, como tampoco lo es el flujo incesante de futbolistas todos los tamaños hacia clubes europeos al que México no puede aspirar, entre otras cosas porque la estructura de nuestro futbol no está hecha para exportar sino para importar. Díganlo si no esos 180 foráneos y la infamante regla que autoriza más extranjeros que nacionales por plantel.

¿Cuántos argentinos equiparables o superiores a Edson Álvarez, que se va al Ajax, estarán ahora mismo alistándose para la aventura europea? Unas cuantas docenas, de seguro.

El salto del tigre. Hablando de plagios más o menos descarados, uno de los que emprendió hace ya tiempo la Femexfut se refiere al hallazgo argentino de los porcentajes, encaminados a impedir que la mala temporada de algún “grande” vaya a enviarlo a Segunda División (Primera A entre nosotros). Claro que los nuestros se fueron de abuso, pues mientras en su país de origen, a lo largo de los años, el porcentaje no impidió que todo un River Plate cayera a la Primera B de allá, aquí el único grande que alguna vez descendió fue Tigres, y eso cuando aún no era considerado como tal (1996). Aún se jugaban los torneo largos, y el felino regiomontano, ya descendido, se calificó para la liguilla por el título y escaló hasta semifinales, donde sería eliminado por el campeón Necaxa con abundante contribución arbitral –goles anulados, expulsiones discutibles y otras lindezas–, pues se trataba de evitar el bochorno de un equipo coronándose que se campeón de liga una vez descendido de categoría por una reglamentación absurda.

Pues bien, en el gran país del Plata acaba de suceder lo que la todopoderosa Femexfut impidió en 1996: que el recién descendido Tigre, tradicional representativo de un suburbio insular de Buenos Aires, se alzara con la Copa de la Superliga (allá también arraigó la creencia de que multiplicar los torneos es cosa buena). Dejó en el camino a Colón, Unión, Rácing –recién estrenado su título de campeón nacional– y Atlético Tucumán, una de las sensaciones del torneo. Y a Boca Juniors lo derrotó en la final por 2–0.

Además, este Tigre respondón –“El Matador” para su hinchada–, al ganar la Copa de la Superliga, adquirió el derecho a participar en la Libertadores de América, pues aunque la Conmebol haya torcido el gesto, el reglamento así lo dispone. Adicionalmente, la crítica más influyente ha señalado que este club modesto –ya en la División B–, quedó noveno en la Superliga y ganó la Copa jugando el mejor futbol del país: sólido atrás, creativo a medio campo e incisivo al ataque, el estilo argentino de toda la vida. Tales evidencias han conseguido introducir en la AFA discusiones bastante serias sobre la conveniencia de eliminar la trampa de los porcentajes, capaz de prohijar aberraciones como la comentada.

Pero aquí no hay discusión posible ni la esperanza de recuperar la lógica de una Liga larga con descenso directo y mayoría de jugadores nacionales. Para la maleada burocracia telefutbolera, en México sólo puede descender –cuando desciende– un solo equipo, no dos ni tres, como ocurre en los países futbolísticamente avanzados. En Argentina, para no ir más lejos, acompañaron a Tigre en su caída Belgrano de Córdoba y San Martín de San Juan. ¿Se imaginan ustedes que, al concluir el Clausura último, hubieran bajado a Primera A Veracruz, Querétaro y Lobos, y al Atlas luchando por su supervivencia con el cuarto lugar de la división de ascenso? ¡Ni dios lo mande!, clamarían nuestros devotos directivos.

Retrospectiva nacionalista. Los de mi generación recordamos el partido en el México 68 en el que el Puebla FC conquistó el derecho a jugar en Primera División, luego de un ayuno de tres lustros. Fue en noviembre de 1970, cuando el gol de Gervasio Quiroz al Nacional de Guadalajara nos puso en los cuernos de la luna. No fue un ascenso ganado con el título de Segunda División en la mano, sino a través de una liguilla entre equipos señalados a dedo, disputado íntegramente en el DF y con la siguiente Liga encima. Y se apeló a tal procedimiento con el fin de ampliar a 18 el número de equipos en Primera, que era de 16, por lo que tampoco bajó el colero Laguna, como correspondía. Esto último no suena muy serio, pero al menos nadie podía salvarse depositando un cheque en la Femexfut.

¡Seis equipos sin extranjeros! Y, lo más importante, de los 18 que emprendieron la disputa de la Liga 1970–71, seis planteles estaban formados por puros jugadores mexicanos: Guadalajara, Pumas, León, Atlas, y los recién ascendidos Zacatepec y Puebla. A medio torneo, incorporaron extranjeros a sus filas la franja, el León y el Atlas, que ni así evitó el descenso. Y solo se permitía registrar a cinco foráneos por equipo, de los cuales podían alinear no más de tres por partido, incluidos los cambios.

Otra diferencia notable estaba en la calidad de las importaciones. Porque en estos globalizados tiempos sería prácticamente imposible que llegaran a clubes mexicanos los Reinoso, Quintano, Marín, Davino, Hodge, “Pata Bendita” Castro, Cabinho, Gamboa, Bertocchi, Nené, Eladio Vera, Milton Carlos y demás astros sudamericanos, para los cuales el mercado europeo, hoy en auge, se encontraba prácticamente cerrado. Y si bien es cierto que el Tri de entonces tampoco escaló hasta el dichoso quinto partido y hasta dejó de calificar a los mundiales de 1974 y 1982 –ni la selección ni los clubes nuestros disfrutaban de roce internacional en torneos de cierta envergadura–, semana a semana veíamos jugar a algunos de los mejores futbolistas del continente. Y el jugador mexicano contaba con mucho más oportunidades de desarrollo en comparación con los actuales, no solo porque el reglamento los protegía, sino porque las canteras del centro y occidente del país estaban en lo mejor de su productividad histórica.

Para empezar, derrota. Poquita gente el viernes en el Cuauhtémoc para presenciar la derrota inicial del Puebla ante un Xolos que es nada del otro mundo. Y entre esos pocos, no faltaron los que reclamaban la cabeza del Chelis, como si fuera el principal responsable del adelgazamiento de la nómina y la impotencia de un equipo que mantiene sus características de los últimos tiempos: defensa lenta y descoordinada, medio campo reñido con la creatividad y adelante solamente Cavallini, que al final se quedó en Puebla y le puso a Dabó el servicio del gol abridor, que sirviría de bien poco frente al sentido práctico del visitante, traducido en el contundente 1–3 final.

Así que amanecimos al Apertura 2019 con un solo equipo representativo de la ciudad y perspectivas bastante opacas.