Piden a Mena mayor seguridad, personal médico y mejores servicios, en Chiautempan

Mayor seguridad pública, personal médico, infraestructura en planteles educativos, mejoramiento de servicios básicos, pavimentación de calles y reparación de un auditorio “que se está cayendo”, fueron algunas de las demandas expuestas por pobladores del municipio de Chiautempan al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Durante una gira realizada en diversos puntos de esta demarcación para inaugurar obras, el mandatario recogió una serie de escritos. En Muñoztla, una docente solicitó apoyo para reforzar la seguridad de una telesecundaria mediante una barda.

“Nos hace falta encarpetado, pues el bacheo no es suficiente, tenemos más de 10 años que no nos han dado respuesta. Esperemos que este año o el otro lo contemplen, la verdad nos hace mucha falta”, requirió el presidente de comunidad de San Pedro Tlalcualpan, Raymundo Cahuantzi Meléndez, en ese mismo punto donde se cortó el listón de la carretera Tlalcualpan–Muñoztla–Tetlanohcan, con una inversión de 5 millones de pesos.

“También nuestro auditorio se está cayendo por la antigüedad que tiene, pero no podemos meterle mano, queremos que nos ayuden para que seamos beneficiados por el gobierno del estado, muchísimas gracias por agarrar nuestras solicitudes”, enfatizó.

En la comunidad de Cuahuixmatlac, Marco Antonio Mena Rodríguez fue recibido por tiaxcas, autoridades y pobladores con una ceremonia tradicional en la que trataron de colocarle una corona de flores en la cabeza, pero desairó el intento y la entregó a un asistente. Tampoco aceptó un cinturón que le ofreció el destacado boxeador chiautempense, Braulio Ávila Juárez, pues le dijo que ese trofeo solo le pertenecía a él.

Le regalaron un bastón tallado en madera y le agradecieron el apoyo a este lugar, donde inauguró la calle Adolfo López Mateos, la cual representó una inversión de 8.1 millones de pesos. Allí, le solicitaron un aula de medios para una telesecundaria.

José Salamanca Palacios, vecino y ex presidente de comunidad, interceptó al gobernador desde su llegada a San Pedro Xochiteotla donde inauguró una obra de guarnición y pavimentación de adocreto con una inversión de 2.4 millones de pesos.

Le pidió al mandatario que se complete la parte que aún queda sin pavimentar porque este camino anteriormente era una barranca. Además, le expuso que existe preocupación por la inseguridad que hay en esta zona, pues en días pasados –indicó– “jalonearon” a una joven, por lo que requirió alumbrado público.

“En el hospital no tenemos el servicio necesario para que la población pueda recibir una consulta digna; desde hace dos años no nos han mandado a ningún médico de planta, a veces está, a veces no; entonces tenemos que acudir a otro médico particular”, abundó. En el trayecto el gobernador fue recibido con otras demandas.

“Queremos techumbre” y “queremos una cancha”, corearon alumnos del jardín de niños “Hermenegildo Galeana” y de la Secundaria Técnica número 39, respectivamente, a lo que Mena Rodríguez respondió “ya oí, ya oí”. Luego, le pidieron electrificación para un centro de Educación Media Superior a Distancia (Emsad).

El gobernador concluyó su gira en la cabecera municipal con la inauguración de una calle. En total, las 14 obras ejecutadas representan una inversión de 34.4 millones de pesos.