Sin definir posible eliminación de muros interiores del Congreso local

Aunque la presidente de la mesa directiva del Congreso local, Luz Vera Díaz dio por hecho el acuerdo para eliminar los dos muros que impiden el libre tránsito en el Congreso local, el titular de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), Víctor Manuel Báez López sostuvo que esa acción dependerá del “estudio arquitectónico” que hagan para “tomar la mejor decisión”.

La legisladora del Partido Encuentro Social (PES) reveló que existe un acuerdo al interior de la LXIII Legislatura local, avalado por los 25 congresistas, para eliminar dichos muros, edificados a partir de la remodelación del Poder Legislativo.

“Se está buscando lo más prudente, tanto en gastos como en acceso, pero se van a quitar, eso ya es un hecho… hoy que recordamos el sismo del 19 de septiembre vemos que el inmueble representa un riesgo, no hay seguridad para los empleados, los diputados o quienes nos visitan, porque no hay una ruta de evacuación y el otro tema es la accesibilidad, la gente en silla de ruedas no puede acceder, lo hacen pero con dificultades”, apuntó la legisladora.

La visión de la representante legal del Congreso se da luego de que el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Covarrubias Cervantes se pronunció por derribar los muros que dividen a la ciudadanía de los legisladores.

Sin embargo, Báez López sostuvo que la eventual eliminación de los muros es un tema complicado, por lo que será hasta la próxima semana cuando soliciten un estudio a fin de resolver la viabilidad de retirar los muros o, en su lugar, colocar rejas o puertas para mejorar la movilidad en el interior de edificio del Poder Legislativo.

“No es tan fácil, se está haciendo un estudio, lógicamente arquitectónico, para ver qué es lo que en un momento dado se implementa, porque no es solo quitar y poner, sino que tiene que ser ordenadamente. La otra semana se mandará hacer el estudio para saber el área que se pueda abrir y para ver cómo quedará acondicionada, cómo será el acceso, si se ponen rejas, puertas… se tendrá que hacer un estudio que no afecte la arquitectura al edificio”, apuntó Báez López.

Por ello, el presidente de la Junta de Coordinación refirió que una vez que concluyan el análisis arquitectónico, someterán ante los coordinadores de los grupos parlamentarios y representantes de partido la propuesta “que más convenga, porque no se trata solo de quitar o poner, sino que sea funcional”.