Carlos Meza demandará penalmente al senador suplente Alejandro Rojas por difamar y dañar moralmente a Barbosa

Carlos Meza Viveros, vocero del candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa, anunció este jueves que se interpondrá una denuncia civil y otra penal en contra del senador suplente Alejandro Rojas, por difamación y daño moral al acusar sin sustento que la casa del ex senador en Coyoacán costó 120 millones y no 10 millones de pesos, como publicó en la declaración patrimonial del año pasado.

“Decir que adquirió una propiedad de un fulano que es un personaje del pasado y que ya no vive, en 120 millones de pesos, es ignorancia supina”, dijo de manera tajante el jurista, quien señaló que el senador suplente de Ricardo Monreal no investigó antes de hacer un señalamiento de esta naturaleza.

“Está causando un gran desdoro al honor y los derechos de la personalidad de un hombre como Barbosa”, reviró.

Este día, el vocero del candidato a gobernador encabezó una rueda de prensa para responder las declaraciones hechas por el senador suplente Alejandro Rojas a medios nacionales, quien retó a Barbosa a demostrar que no compró la casa del ex presidente Miguel de la Madrid en 10 millones de pesos, sino en 120 millones de pesos.

Al respecto, Carlos Meza calificó a Alejandro Rojas como un “personero del mal”, “un hombre del cuchillón” que responde a intereses aviesos y que padece coprolalia.

“Es un cobarde que se metió con una dama como es Yeidckol; es un sicario que lo envían a hablar por creer que tiene tamaños por haber salido del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México), un politicazo”, sostuvo.

-¿Sospecha si el senador Alejandro Armenta está detrás de los señalamientos? –se le inquirió.

-No vamos a hacer conjeturas porque nos abre muchas puertas, y nos meteríamos a un jardín que no nos corresponde. Lo que nos interesa es que quede claro que no son 120 millones de pesos lo que costó la propiedad, sino 10 millones de pesos y se pagó con varios créditos hipotecarios. Es un caso juzgado.

Para ello, exhibió el certificado de propiedad y de las dos hipotecas que se adquirieron con pleno valor convictivo. El primer crédito fue con Banorte, por 4.8 millones de pesos; otro por la misma cantidad, y un pago a través de un cheque de Bancomer por 900 mil pesos.

“Es una casa de 388 metros cuadrados, que proporciona lo que él trasciende de manera dolosa y con dardos ponzoñosos cuando habla de 120 millones de pesos y no tiene comparación con su valor real de 10 millones de pesos; además es un tema que se zanjó desde el año pasado en su declaración 3 de 3, está juzgado”, argumentó.

Carlos Meza destacó que es importante salir al paso a este “torvo animal de la política”, luego de advertir que no lo van a dejar pasar, vamos a demandarlo y tomar cartas en el asunto para llevar el caso a los tribunales para que aprenda que no se puede lanzar esputos sin ton ni son.

“Las cosas que se manejan en una democracia tienen que surgir de la verdad, con documentos en la mano, no como lo hizo torpemente en redes sociales”, señaló.

El jurista dijo que el tema está saldado y que verán a Alejandro Rojas en los tribunales, pues las acusaciones hechas por el senador suplente “nos da la posibilidad de interponer una demanda de natura civil y otra denuncia de carácter penal”.

Asimismo, sostuvo que los señalamientos contra Barbosa Huerta violan el Sexto Constitucional porque arremete contra su familia y la trayectoria limpia del candidato, en todos sus actos jurídicos ante un fedatario público.

“Miguel Barbosa no ha hecho nada a escondidas ni a través de testaferros; desde el punto de vista del ilícito penal podríamos hablar que calumnia, difama y el daño que pretende causar a redes cibernéticas”, expuso.

-Es fuego amigo

-Es un pobre lanza llamas de quinta, de las esquinas.