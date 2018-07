Ex braceros solo recurrirán a AMLO si la SCJN dilata más el fallo

Animados solo por la posibilidad de ganar un amparo judicial, 300 jornaleros tlaxcaltecas o sus descendientes aún luchan por el pago de la retención efectuada a su salario entre 1942 y 1967 del siglo pasado, cuando fueron contratados para trabajar por temporadas en Estados Unidos, por lo que no descartan la posibilidad de recurrir al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que el gobierno federal les regrese su dinero.

Nicasio Martínez Juárez, representante estatal de la Asamblea Nacional de Braceros, informó que la forma en que este movimiento procederá está en función de la rapidez o lentitud con la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la impugnación interpuesta por el presidente Enrique Peña Nieto en contra de la sentencia de una juez, en el sentido de que les deben finiquitar determinada cantidad.

“Se puede ir viendo una platicada con López Obrador, porque ahora sí ya sabemos quién es el ganador de la elección y dijo que va a estar recibiendo a la gente; antes para qué íbamos a ver a los candidatos, porque tampoco nos íbamos a comprometer con ninguno a darle nuestro voto”, enfatizó.



Los ex braceros de Zacatecas que promovieron el amparo impugnado por el gobierno de la República, realizaron una manifestación en marzo pasado en la capital del país. “Ganaron el caso, pero Peña Nieto apeló y ahora está en la Suprema Corte, porque él está en que no tenemos derecho de cobrarlo, no sé en qué se basó para decir eso”.

Sin embargo, la juez resolvió que sí “tenemos derecho de cobrar nuestro dinero. Ella hizo la cuenta de que cada uno debe recibir un millón 200 mil pesos, lo que no es mucho”.

A este recurso no tendrán acceso los ex braceros “que fueron engañados por (el ex presidente) Vicente Fox Quesada con 38 mil pesos, para qué les sirvió”.

Y es que Nicasio Martínez confesó que nunca imaginó “que esto iba a terminar (los contratos como jornaleros). En esa época, tanto él como miles de mexicanos, estaban seguros “que era una mina que iba a seguir a seguir y a seguir, pero se acabó”.

A partir de la administración del presidente Miguel Alemán (1946-1952), el contrato establecía que al regresar a México, a los 30 días tendrían que recibir la retención de 10 por ciento a su salario. “Era un ahorro campesino. Pudo (el gobierno) haberlo dado para comprar una pala u otra herramienta para trabajar “.

-¿Desde cuándo espera usted este pago?.

-Desde hace 15 años estoy aquí, en la Asamblea Nacional de Braceros.

“Desde el principio, desde cuando salió una nota, por ahí de 2001, en un periódico de Los Ángeles California, pero vino a dar hasta aquí, echaron volantes en los pueblos, en los municipios; nos juntamos cerca de cinco mil gentes”, mencionó.

-¿Qué decía esa nota periodística?.

-Decía que ya podíamos pelear lo que nos habían quitado en Estados Unidos, porque los de California también ya lo estaban peleando. De ahí para acá la gente se empezó a aglomerar y nos juntamos muchos de todos los estados; ahorita ya nada más quedamos Hidalgo, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas y Tlaxcala, alrededor de unos 400.

Dijo que Tlaxcala representa al grupo más numeroso, con cerca de 300 personas; en otras entidades hay solo 17 integrantes y en el resto la cifra es mucho menor.

“Desde entonces nos empezamos a movilizar, nada más que casi toda la gente que teníamos allá se fue por los 38 mil pesos que ofrecía el gobierno de la República, a pocos les pagaron, a la mayoría no y les recogieron sus documentos que comprueban que trabajaron en Estados Unidos, se los hicieron perdedizos”, acusó.

Sostuvo que en la delegación de la Secretaría de Gobernación (SG) en Tlaxcala, “les hicieron firmar un documento” y a cambio les entregaron una especie de recibo “que ahora no les reconocen, nunca les pagaron. ¿Eso para qué fue?, para abandonarlos, para dejarlos, para ya no hacer nada, eso fue lo que pasó con Fox”.

Hubo otros ex braceros que en ningún momento intentaron realizar ese trámite ante la SG y prefirieron continuar con el reclamo de un pago justo.

“A la fecha seguimos así. Hay varias gentes que ya se fueron (murieron), pero queda la viuda, los hijos, porque no solo puede cobrar el titular sino ellos también, tienen derecho a exigir ese ahorro por los años de trabajo”.

De Tlaxcala hay ex braceros de varios municipios –añadió- tenemos compañeros de Sanctórum, de donde soy; hay de Calpulalpan, de Álvaro Obregón y hay uno de Hidalgo, de un lugar que colinda con el estado; de La Calera de Muñoz de Domingo Arenas, están regados, pero nunca se me han despegado, han seguido.

-¿En qué año fue usted a Estados Unidos?.

-¡Fui cuatro veces!.

“Entré en el (19)62 hasta que terminó el (19)64. En esos dos años di dos vueltas. Por eso decían que de Tlaxcala fuimos cinco mil pero no –aclaró-, son cinco mil contratos porque cada bracero daba cuatro o cinco vueltas hasta en un año”.

Tras esta precisión refirió que la cantidad de tlaxcaltecas contratada en esa época para ir a trabajar al vecino país, es de aproximadamente tres mil. Por tanto, puntualizó que también es errónea la cifra de cinco millones de jornaleros mexicanos, “es el número de convenios efectuados”.

-¿Están cansados de esta larga espera?.

-Ya estamos cansados, yo tengo 82 años, hay otros de más de 90, pero lo del amparo como que nos dio un poco de ánimo, porque ya es un amparo ganado.

Expuso que en el caso de Tlaxcala la Asamblea también promovió un juicio de amparo ante el Juzgado de Distrito, pero no será resuelto hasta en tanto la SCJN no emita un fallo definitivo en torno al que interpusieron los ex braceros de Zacatecas.

“Sí –recalcó-, ya nos cansamos, nos damos ánimo por ver eso, que sí se reconozca nuestro derecho a ese pago que ya fijó una juez en la Ciudad de México”.

“Esa es una injusticia, la que el gobierno de México hace a su propia gente, lo esperábamos del de Estados Unidos porque no somos de los suyos, no somos de su raza. Imagínese cómo se siente uno cuando alguien que es de aquí, del pueblo, se agarre nuestro dinero y ya no nos quiera pagar”, reprochó.

A pesar de que cada bracero fue contratado formalmente para laborar en aquella nación, señaló que la totalidad enfrentó circunstancias difíciles, pues no recibió un trato digno cuando ingresó a ese territorio.

Uno de los muros de las oficinas de la Central Nacional Urbana Campesina (CNUC), sede de la Asamblea Nacional de Braceros de Tlaxcala y donde se realiza la entrevista, exhibe una lona en la que se encuentran plasmadas algunas fotografías que dan fe de esos momentos “amargos” por los que estos hombres atravesaron.

“Ahí –señaló- estamos formaditos, cuando nos inspeccionaban; estamos bien encueraditos, inspeccionando todo nuestro cuerpo, ahí está, no son mentiras”. Otro hecho que nunca fue aclarado a estas personas es el motivo por el cual les extraían sangre ni el destino de la misma, pues en ocasiones era en cantidades importantes. “¡Cuánta nos sacaron!, pero eso sí no supimos para qué era. A los que tenían buena sangre les sacaban hasta dos veces y cada vez que íbamos era lo mismo que le hacían a uno. Lo que nos hicieron la primera vez nos lo seguían haciendo las demás”, recordó.

Refirió que otra vejación a sus derechos humanos era la forma de recibir alimentos en los campos a los que llegaban a trabajar. “En uno de Oxnard –asentó- metían cinco mil gentes y había una sola cocina, empezaban a dar de comer a las cuatro de la madrugada y tenían que terminar a las siete para irse a su jornada; algunos hacían fila desde las dos para ser de los primeros en pasar. Todos los días era así”.