Celebrar la conquista. Para escuchar con respeto el nombre de Tlaxcala. Porque durante 300 años eliminan el “agobio”, “la angustia y la congoja” –Códice Florentino. Y, logran eliminar el cerco que impide realizar la tarea económica más importante para ellos: el comercio.

Diseñan una estrategia para comprobar si los monstruos salidos de la espuma del mar son dioses o mortales. Una vez que logran su propósito. Deciden acompañarlos -junto con otros grupos-. Lo que permite que, por cada español se formen entre 50/100 indios para desafiar el mayor ejército del nuevo mundo.

Esta decisión les proporciona un estatus especial. Ser reconocidos como súbditos de la corona y mantener su territorio y gobierno ¡durante 300 años! El problema se presenta con la independencia, porque les obliga a actuar contra sus privilegios. Pero, se adaptan y juegan, de nueva cuenta para ganar.

La historia oficial, la de los libros de textos convertida en cultura popular. Cuenta una versión que los tlaxcaltecas han comprado. La mayoría lamentablemente no pasa de la declaración del Secretario de Turismo: “Se nos etiquetó de manera injusta (como traidores), pero realmente no lo somos”.

Pocos historiadores trabajan para construir una versión distinta de la participación de los tlaxcaltecas durante los 300 años que dura la conquista y la colonia. Entre otros Andrea Martínez Baracs, Carlos Sempat Assadurian, Ana Díaz Serrano, José M. Portillo y R. Jobita Baber .

Muy echados para adelante. Se quedan atrás

Muy echados para adelante. En el informe 2018, el gobernador, informa sobre 10 grandes proyectos. El número 10 es la “celebración de los 500 años del encuentro de dos culturas y el nacimiento de México”.

“La llegada de los españoles a lo que hoy es México, la historia ubica a Tlaxcala con un rol fundamental en la integración de ambas culturas”. Integra una comisión. Y, todo se viene abajo, cuando se hacen públicas las cartas al rey de España y al Papa.

Las redes digitales vuelven a “moler” a Tlaxcala. Recuerdan el papel que supuestamente juega en la conquista de México al aliarse con los españoles. Ni siquiera entienden por qué el mote de “traidores”.

Los orgullosos representantes populares permanecen callados. Gobernador, senadores, senadoras, diputados y/o diputadas federales, legisladores locales, presidentes municipales optan por meter la cabeza en la tierra. Nadie declara nada.

Los que son entrevistados, se ponen contra la pared y una y otra vez afirman que no son traidores porque en ese momento no existía una nación. Pero son incapaces de dar una versión que permita reconstruir la historia de Tlaxcala de una manera diferente.

La capacidad disruptiva de los tlaxcaltecas

Hernán Cortés llega con 600 soldados, y lo que hace es “cabildear” con los pueblos sometidos a la tiranía de los mexicas ofreciéndoles una salida. Al principio los tlaxcaltecas dudan y al final se alían y emprenden juntos la conquista.

Eso les permite adquirir fueros de la corona española. Es el único pueblo en -América Latina que no es esclavizado o distribuido en encomienda. Lo vital, mantienen su territorio y su gobierno durante 300 años.

Al surgir la independencia –que Hidalgo hace en nombre del rey Fernando VII y la iglesia católica- Tlaxcala se encuentra dividido entre dos grupos. Los de herencia indígena y los de herencia española. Los primeros se oponen y es natural porque significa perder privilegios.

Los segundos apoyan, porque les abre espacios para acceder a puestos pùblicos, movilidad, riqueza, propiedades. Al final ganan los de herencia española, pero los de herencia indígena se adaptan de tal manera que en la independencia mantienen territorio y libertad.

Pasan 100 años y surge la revolución. Como todo el país, pasan de un grupo a otro. Hasta que se logra la pacificación e institucionalización. Pero mantienen íntegro su territorio y adaptan las nuevas formas de gobierno.

Siguen otros 100 años, llegan las alternancias y de nueva cuenta disrumpe. 200 años de vida independiente y Tlaxcala permanece. Por qué, porque han tenido la capacidad de entender las coyunturas y adaptarla a sus circunstancias.

Que dellos podremos ser ayudados para tomar venganza de nuestro enemigo

Cuando los españoles emprenden el camino rumbo a Tenochtitlan, no son más de 600 soldados, acompañados de los zempoaltecas. A lo largo del camino agregan pequeños grupos que forman un segundo ejército, mucho más grande. Los indígenas se suman porque quieren liberarse del yugo del imperio mexica.

Los tlaxcaltecas son quizá los únicos –incluidos los mexicas- que dudan de la naturaleza de los “monstruos salidos de las espumas del mar”. En la Crónica de la nueva España de Francisco de Salazar se lee, en los capitulo XXVIII, XXIX y XXX.

Maxicatzin: “«Caballeros, señores y amigos míos que aquí os habéis juntado para oír la embaxada que los cempoaleses han traído: Entendido tendréis tres cosas della: la primera, que nuestros amigos, enemigos de nuestro enemigo, nos aconsejan hospedemos a estos caballeros que, según su valor y manera, más parescen dioses que hombres como nosotros; la segunda, que dellos podremos ser ayudados para tomar venganza de nuestro enemigo que, a la contina, con su poder, nos tiene encerrados en estas sierras sin poder gozar de los mantenimientos y trajes que las otras gentes gozan; la tercera es que nos pide el Capitán destos invencibles y valientes caballeros que le demos pasaje por nuestra tierra y le hospedemos el tiempo que en ella estuviere, ofresciéndonos su persona y las de sus caballeros. Cosa es esta que en buena razón no se le puede negar, especialmente yendo como va contra nuestro enemigo,…”

Porque no me parecen dioses, sino monstruos salidos de la espuma de la mar

Xicoténcatl: “A esto respondo dos cosas: la una, que los más de los pronósticos han sido falsos; la otra, que no sé yo si son éstos o otros los pronosticados; a lo menos, parésceme que no haremos el deber si no viéremos, para qué son, porque si los halláremos mortales como nosotros somos, no nos habrán engañado; y si fueren inmortales y más poderosos que nosotros, fácil será el reconciliarnos con ellos, porque no me parescen a mí dioses, sino monstruos salidos de la espuma de la mar, hombres más necesitados que nosotros, pues vienen caballeros sobre ciervos grandes, como he sabido; no hay quien los harte; dondequiera que entran, hacen más estrago que cincuenta mill de nosotros;

Donosa cosa sería que estando nosotros habituados a tanta esterilidad, pues aun sal no tenemos, ni mantas de algodón con que nos cubramos, contentos con el maíz e hierba de la tierra, viniésemos a ponernos en mayores trabajos, haciéndonos esclavos para sustentar los advenedizos. No es, pues, razón que los que derramamos nuestra sangre por defender nuestra patria y vivir sin servidumbre, metamos en ella por nuestra voluntad quien nos haga tribuctarios.

Juguemos a lo seguro

El justicia mayor Temilutecutl resuelve: “Usemos de un mañoso ardid que creo aplacerá a todos,…, y es que inviemos nuestros embaxadores al capitán Cortés con graciosa respuesta, diciéndole que con su venida rescibimos todos mucha merced y que cuando venga a esta ciudad será muy bien rescebido. En el entretanto que él viene con su gente, el señor Xicotencatl tendrá concertado con los otomíes le salgan al camino, y allí le dará la batalla una vez e muchas hasta que veamos para qué son éstos que de tan lexos vienen, que nos dicen ser dioses; y por otra parte, como dixo el señor Xicotencatl, tienen hambre y sed y aman las cosas que, siendo dioses, habían de menospreciar y tener en poco, lo cual arguye ser hombres, y aun no tan abstinentes como nosotros.

Si los nuestros vencieren, nuestra ciudad y provincia habrá ganado perpetua gloria y quedaremos con mayores fuerzas contra nuestro cotidiano enemigo Motezuma, libres de las pesadumbres y trabajos que el señor Xicotencatl ha contado; y si fueren tan valientes y tan valerosos que los nuestros no los puedan empescer, diremos que los otomíes son bárbaros y gente sin conoscimiento ni comedimiento, e que sin nuestra voluntad y parescer y sin saberlo nosotros, para se lo poder estorbar, no sabiendo lo que hacían, salieron a ellos; por manera que, como, señores, veis, si esto se hace, el señar Magiscacín y el señor Xicontencatl han dicho bien y nosotros jugamos al seguro”.

Celebrar la conquista. Para escuchar con respeto el nombre de Tlaxcala

Esta nueva coyuntura debe convertirse en una oportunidad para revisar la historia local. Reflexionar y aprender las formas que han permitido mantener territorio, gobierno, identidad y cultura.

Ya basta de seguir contra la pared. Nunca más deben repetir que no son traidores. Hay que reconstruir nuevas formas para expresar esa capacidad disruptiva y expresarlo con orgullo.

Cuando AMLO pregunta si debe celebrarse la conquista. Los tlaxcaltecas deben responder. ¡Sí, porque este territorio y ésta población son el yunque donde se cincela el mestizaje de lo que ahora es México y los mexicanos!. Solo así podrá lograrse “el sueño de … escuchar el nombre de Tlaxcala con respeto en el país,…“