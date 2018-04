Podría instalarse en Puebla planta automotriz china y llegar nuevo modelo de VW: Secotrade

La instalación de una planta de BAIC y la producción de un nuevo modelo de Volkswagen para 2020, busca el gobierno del estado atraer a Puebla, confirmó el titular de la secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), Jaime Oropeza Casas.

Con la primera empresa, de origen chino, ya ha habido acercamientos y se prevé que la factoría en breve tome una decisión, la cual se espera sea favorable para esta entidad.

Entrevistado en las instalaciones de la XXV zona militar, descartó que la armadora asiática pudiera instalarse en San José Chiapa o que necesariamente, como ocurrió con Audi, le donen terrenos para sus instalaciones.

El funcionario estatal indicó que hay otros incentivos que el gobierno estatal puede dar, pero evadió dar a conocer si habría una exención del Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

“San José Chiapa es una opción, pero no necesariamente para otra armadora por dos razones principales: entre los grupos a veces no les gusta estar tan cercanos uno del otro, tenemos también planes consolidados con grupo Audi para la expansión dentro de lo que es ya su complejo y en ese sentido se ve difícil que dentro de San José Chiapa pudiera llegar otra planta que no fuera de grupo Volkswagen”.

La autoridad todavía está en el proceso de conocer los requisitos de BAIC, por lo que aún no es posible determinar las opciones de zonas en las que pudiera instalarse.

Nuevo modelo de Volkswagen podría producirse en Puebla

El gobierno poblano se encuentra en pláticas con Volkswagen de México para que en su planta de Cuautlancingo se produzca un nuevo modelo SUV, confirmó el secretario de Competitividad, Jaime Oropeza Casas.

El proyecto fue conocido por el gobernador José Antonio Gali Fayad, durante la reciente gira que realizó por Alemania, por lo que podría formar parte de la inversión que la empresa proyecta para 2020.

La opción sería viable, sobre todo porque la empresa germana cuenta con capacidad productiva que podría ser aprovechada, pero al mismo tiempo también se requeriría de ampliar o adecuar las instalaciones y contratar más personal.

“Para que pueda arrancar producción ese vehículo en el año 2020, se requiere que desde este año, en 2018, se inicien los preparativos para lo que es generar la nueva línea de producción, el diseño, la capacitación de la gente en 2018 y 2019 para que entonces sí, en 2020 pueda arrancar”, dijo Oropeza

De igual forma, la autoridad estatal pugnará porque SEAT pueda ensamblar uno de los modelos en Puebla, tal como recientemente lo dio a conocer Édgar Estrada, director general de la empresa en México.