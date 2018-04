Una de las demostraciones más patéticas del presente proceso electoral, fue el debate celebrado el domingo pasado. Ahora que confirmamos que los tres estudiantes perdidos en Jalisco fueron asesinados y sumergidos en ácido, ahora que confirmamos nuevamente que nuestro país puede llegar a estos niveles de sadismo e impunidad, ahora tenemos que conformarnos con el quinteto de sujetos que tenemos como candidatos. El lunes pasado, nuestros diarios y muchos otros medios, cayeron en la batea de babas, de señalar “ganadores” o “perdedores” del circo que fue ese debate. No encuentro la manera de verificar que alguien ganó o perdió, a menos que se elaboren rúbricas absurdas como la de Reforma –que colocó a Anaya como el gran ganador–, donde uno de los rubros fue “¿quién atacó mejor?” y otro “¿quién se defendió mejor?” ¿Es en serio? ¿Debemos ver a nuestros candidatos lanzándose boñiga en cantidades industriales y quien quede menos cubierto es el ganador? Bien, si ese es el parámetro, me queda claro que la elección será sumamente complicada. Cuatro se dedicaron a golpear a AMLO y eventualmente lanzaron nimias propuestas de campaña y eludían, como podían, los señalamientos que se lanzaron entre ellos. Por su parte AMLO, jugó a que callaba y de vez en cuando enviaba uno que otro lance de boñiga también, aderezado con las encuestas que lo colocan como el gran ganador de la elección. Habló de la mafia en el poder, que todos conocemos y sabemos que existe, pero perdió una maravillosa oportunidad de trascender su ya clásico discurso y permitirnos escuchar propuestas concretas. Obviamente podemos revisar las propuestas de todos ellos en sus plataformas, no quiere decir que porque no aparecieran en el debate no existan; no obstante, lo que vimos fue una lamentable demostración donde la desesperación de todos por tirar a Andrés Manuel López Obrador de las encuestas fue la tónica.

El tema central para mí, el que no se resolvió, el que queda siempre en la palestra, fue el de la corrupción y la impunidad. Todos los candidatos, sea que pertenezcan a un partido o sean independientes, han estado relacionados con el poder o lo han ejercido directamente. Todos esos partidos han gobernado ya, sea en los más altos niveles o en los más bajos. Todos tienen historiales terribles de corrupción. El descaro con que Mead, Anaya y Zavala le cuestionaban a AMLO sobre la corrupción fue ejemplar. Supongo que nos juzgan francamente cretinos –pendejos, pues–, desmemoriados o púberes, como para que ignoremos las trapacerías que han cometido esas instituciones políticas y sus representantes, especialmente el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, ambos partidos que han tenido ya en sus manos las riendas del país. Todas esas camarillas se han servido con la cuchara grande cuando han tenido la oportunidad y sus cochupos, transas y triquiñuelas han llegado a niveles de escándalo internacional, al grado de que nuestro país está catalogado como uno de los más corruptos del mundo. Destacan las más que lamentables propuestas en este sentido por parte de El Bronco, el dislate ese de la mutilación de los corruptos y la militarización de las escuelas, nada más peligroso o conservador. No me sorprende nada que haya llegado a ser gobernador cuando vemos que una sociedad como la regiomontana no encuentra respuesta en el sistema de partidos; pero también cuando nos damos cuenta que la merma constante que el modelo ha propiciado en la educación, especialmente en todo lo relacionado a la historia y la participación ciudadana, hacen que el público en general empatice lo mismo con un personaje de tal vacuidad, que con un futbolista o un youtuber.

Desafortunadamente, para mucha gente, el debate fue tal y como lo esperaba: vacío en propuestas y pletórico de diatribas y mentiras o verdades a medias. Quien tenía ya una convicción previa al debate, vio lo que quería ver: si se odia al Peje, dirán “se lo chingaron y el cobarde no contestó”, si se ama al Peje se dirá: “se mantuvo firme ante los ataques y le hacen lo que el viento a Juárez”. Ambas posturas, sumado a lo que hizo evidente el debate, hacen ver que esta elección se centrará en votar por el Peje o en su contra, lo cual es sumamente pueril. Sin embargo, cabe preguntarse por quién votarán los que voten en contra de AMLO, ¿le regalarán el voto a cualquiera de los otros cuatro? Quizá la nota positiva del debate la dieron los tres periodistas que se mantuvieron más o menos a la altura de un evento como este, con preguntas serias y presionando en los momentos que lo requirieron. Sea como sea, en este país ya no se debaten ideas ni se defienden principios, de lo que se trata es de ganar el poder a como dé lugar, ya después se ve qué se hace con las cosas que realmente importan. Me preocupa enormemente que la población en general tome decisiones a partir de este debate. Por fortuna, falta mucho para el día de la elección, pero hay que decir que todavía quedan otros dos debates y no espero que algo positivo o constructivo venga de ellos. Por el contrario, la vacuidad seguirá siendo la constante y la confusión se irá apoderando del electorado. Quizá ese sea el objetivo final. Llevamos muchos debates desde que el primero se diera, si no me equivoco, en la elección de 1994. Pocas cosas han cambiado desde entonces, salvo que ahora, los tiros van hacia la izquierda y el ingenio del mexicano se vuelca en memes prácticamente instantáneos. Esperemos que la inteligencia también haga presencia el día de la elección.