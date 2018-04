Artista urbano denuncia detención y agresiones por parte del ayuntamiento de Puebla

René Rogelio González Carrera, artista del malabar venido de Michoacán que está de manera pasajera en esta ciudad, denunció maltrato, violencia y detención arbitraria por parte de elementos de Gobernación del ayuntamiento de Puebla.

El pasado lunes 23 de abril a las 16:20 horas en la esquina de la avenida 5 Oriente y el Bulevar 5 de mayo, mientras “hacía semáforo”, fue detenido de manera violenta y arbitraria por hombres vestidos de civil que lo despojaron de sus instrumentos de trabajo, lo sujetaron y lo golpearon.

“A los 15 o 30 minutos a lo mucho de estar en el semáforo llegaron unas personas a ultrajarme, me trataron con mucha prepotencia y violencia. Me pegaron, no tengo muchos signos de violencia pero tengo un moretón aquí en el hombro”, dijo el artista oriundo de Monterrey, mientras mostraba una lesión en su hombro izquierdo, producto de la detención.

Acompañado por un pequeño grupo de artistas circenses que se desenvuelven en las calles de Puebla, René Rogelio González cuenta que tras la violenta detención, esos mismos hombres –altos, fuertes, con gorra y gafas oscuras– lo “entregaron” a elementos de la Policía Municipal.

Cuando lo hicieron, dice el artista del malabar todavía desconcertado, “supe que estaría bien con ellos pues me dijeron que no estaban de acuerdo con la detención y que, es más, a ellos les gustaba el arte callejero”.

Enseguida, una vez en la patrulla municipal, el artista que ha recorrido por lo menos nueve estados del país sin haber sufrido en ninguno de ellos detención alguna, fue llevado a la sede de la Policía Municipal ubicada en Rancho Colorado.

“Ahí me retuvieron, me hicieron exámenes y comprobaron que no había consumido nada. Me tomaron fotos en el mismo lugar en donde se las toman a los delincuentes”, apunta González Carrera y hace notar la criminalización que existe sobre un artista urbano en la ciudad de Puebla.

Luego, indica rodeado por los representantes de los medios e iluminado por los flashazos de las cámaras, fue llevado a otra sede policial ubicada sobre el bulevar Valsequillo.

Ahí, cuenta, le retuvieron por varias horas sin comunicación y aislado, pese a que él había proporcionado el número de uno de sus amigos. Asimismo, le fueron confiscados sus instrumentos de trabajo y su ropa, los cuales le aseguraron les sería devuelta, algo que a la fecha no se ha cumplido.

“Lo que sucedió es algo sin razón porque no trabajo sino solamente juego para dar felicidad. He ido a varios estados y todos me han tratado bien, excepto aquí en Puebla”, enfatizó.

A pregunta expresa, dijo no conocer el Programa de Artistas Urbanos que impuso el mismo ayuntamiento de Puebla que limita el trabajo artístico de los creadores en la ciudad y en el que incluso existe un apartado que indica que artistas que van en tránsito –como es el caso de René Rogelio González, que se dirigía a la Ciudad de México–, tienen libertad para ejercer su labor.

Por último, el artista urbano sostiene que la detención va más allá de lo sucedido el lunes pasado: que quizá fue “una represalia”, pues apenas días atrás documentó -con un video tomado desde su celular– la detención de otro artista circense que fue retenido por 36 horas y apenas la mañana de ese mismo lunes 23 de abril había “salido libre”.