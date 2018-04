Alcalde y Síndica suspendidos de Ixtenco impugnan sanción del Congreso

Por considerar que le vulneraron su derecho político electoral de ser votados, particularmente porque se le restringe su derecho de desempeñar el cargo de presidente y síndica, Miguel Ángel Caballero Yonca y Lucía Rojas González, respectivamente, impugnaron ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) la determinación del Congreso local de suspenderlos de sus funciones en el ayuntamiento de Ixtenco.

A través de sendos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente TET-JDC-021/2018, en el caso de la síndica y TET-JDC-021/2018, del edil, los munícipes recurrieron el fallo de los diputados, quienes por mayoría de votos los suspendieron de ese encargo por un periodo de 180 días.

La medida en contra del alcalde suspendido fue porque su continuidad en el cargo “genera conflictos sociales en el municipio, así como al interior del cuerpo edilicio que integra, al grado de ser motivo de verificación de hechos violentos, como se evidenció con los acontecidos el 12 del mes que transcurre (fechado en marzo)… y por el incumplimiento constante y reiterado de sus funciones, cuando menos desde el 15 de enero del año que transcurre”, por lo que declararon procedente suspenderlo del cargo mientras se desahoga el juicio de revocación de mandato en su contra.

En el caso de la síndica Lucía Rojas González fue con el argumento de que además de que ha incumplido con diversas obligaciones, debe participar en la sustanciación del procedimiento de revocación de mandato que presentó en contra del presidente del ayuntamiento de Ixtenco.

Por ello, en su momento, Rojas González consideró que el Poder Legislativo violentó sus derechos y por tanto hubo “favoritismos” en el procedimiento por el cual se decidió suspenderla de sus funciones para dar seguimiento y continuidad al procedimiento de revocación de mandato a instruir a Miguel Ángel Caballero Yonca.

“Me desconcertó la decisión, porque no me dieron derecho de audiencia, se supone que se tenía que agotar el procedimiento y no lo están haciendo los diputados, no veo el motivo de la suspensión. Voy a promover un recurso para este dictamen…cómo es posible que no me den como mujer una garantía de audiencia, cosa que al presidente si, que es Miguel Ángel sí, quiero pensar que hay favoritismo por la parte de equidad de género”, se defendió.