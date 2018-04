Pide PRI una tercera oportunidad a la sociedad, ya que actos de corrupción sí afecta la imagen del tricolor

Tras reconocer que la opinión pública le es adversa al PRI en estos comicios, el ex presidente nacional del tricolor y actual presidente de la Comisión Nacional de Ética Partidaria de ese instituto político, José Antonio González Fernández pidió al electorado de Tlaxcala una tercera oportunidad a favor de los priistas para mantener la titularidad del Ejecutivo federal.

Durante su visita a Tlaxcala para dar seguimiento a la integración de la Comisión Estatal de Ética Partidaria, de la cual será presidenta la ex senadora Lucía Carrasco Xochipa, el dirigente empeñó “la palabra” de militantes del tricolor de que no habrá más actos de corrupción de sus futuros representantes populares, de ahí que insistió en que son una opción viable en la elección presidencial, y en los diversos cargos que estarán en disputa en próximo 1 de julio.

En conferencia de prensa, González Fernández reconoció que las imputaciones por actos corrupción de algunos ex gobernadores y funcionarios se ha convertido en un negativo en las presentes campañas electorales, aunque enfatizó que se trata de actos personales no institucionales del PRI.

“Hoy la opinión pública es adversa, en la opinión generalizada se castiga al PRI por temas de corrupción, pero quisiera parafrasear a nuestro candidato presidencial, que dice que los partidos no son corruptos, sino que hay personas que son corruptas, las cuales deben ser procesadas y castigadas, nadie está abogando por quien haya cometido delitos

Por ello, hizo ese llamado a la sociedad a entender esta condición humana de algunos de sus ex funcionarios y ex mandatario, por lo que “apelamos a la sociedad en general a que no se nos juzgue a todos por la conducta mala y desafortunada de algunos que no estamos soslayando ni defendiendo, pero si queremos pedirle a la ciudadanía una segunda oportunidad para poderla representar”.

Ese llamado a una segunda oportunidad no es un grito desesperado en virtud de las bajas preferencias electorales que enfrenta el PRI y al rechazo a la continuidad del tricolor en el gobierno, se le inquirió.

-“Sí, tiene usted razón mucha razón, aunque le quitaría eso del grito desesperado y lo de la segunda oportunidad que dije de manera coloquial, porque ya tuvimos una segunda oportunidad, ahora lo que queremos es una tercera oportunidad…por eso se creó el código de ética…estamos siendo castigados por la opinión pública y lo estamos viendo que es por los hechos notorios de corrupción…si reconocemos que hay una baja aceptación del partido y una baja aceptación de la ciudadanía al presidente de la República (Enrique Peña Nieto), por eso debemos insistir que quienes han cometido errores y actos imperdonables que han fastidiado severamente a la ciudadanía son ciertas personas y militantes, no el partido, por eso es necesario fortalecer nuestra ética y actuamos en contra de quienes incurra en eso”, apuntó González Fernández.

En todo esto, el priista refirió que su partido y su militancia no puede empeñar otra cosas para que la ciudadanía les crea ahora es “en nuestra palabra y en nuestras acciones, porque estamos actuando”.