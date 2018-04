NO SOY TU EMPLEADO. SERVICIO PÚBLICO POR MÉXICO AL FRENTE

No soy tu empleado. Es la respuesta que un trabajador recibe de un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La angustia por ver a sus hijos enfermos, lleva al padre de familia a demandar servicio de urgencia. Se topa con la soberbia de un ex político y ex funcionario PANista.

“Para los 20 pesos que das de Seguro Social”. Muestra el desprecio que algunos galenos tienen para con los trabajadores. Se equivocan, esos 20 pesos son los que les permiten pagar su salario, sus prestaciones y sus pensiones. Que por cierto son de las más altas.

“Por humanidad le di medicamentos a tu esposa”. La arrogancia alcanza su punto máximo cuando considera que el servicio lo otorga por ser “buena gente” y no por ser empleado de una institución que le paga. Característica actual de una profesión liberal que se ejerce de forma subordinada.

El caso llama la atención porque se trata de un médico que cuenta con amplia carrera en la política partidista y en la administración pública bajo las siglas del PAN. Fue presidente municipal, secretario de Salud, además es formador de médicos.

El comportamiento del médico del Seguro Social refleja una de esas experiencias vitales, de quien habiendo destacado en la vida pública regresa al empleo base para esperar la jubilación, pero ya con poco respeto por la profesión y los pacientes.

El IMSS es una institución sostenida de forma tripartita que termina siendo unipartita. La parte que aporta el gobierno federal deriva de los impuestos que pagan los trabajadores. La de los empresarios es producto de la ganancia que se genera por el desempeño de los obreros. Y la del trabajador sale directamente de su salario.

La ignorancia y el espíritu burocrático hacen olvidar a los médicos que su patrón es el que les paga “esos 20 pesos”. No soy tu empleado. ¡Claro que sí!