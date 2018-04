Descarta alcalde de Apizaco solicitar licencia; no desatenderá función por coordinar campaña de Anaya

El presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía descartó cualquier posibilidad de separarse del cargo para asumir la Coordinación Estatal de la campaña presidencial del abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés.

Tras la petición que le hizo el regidor priista, Javier Islas Sánchez para que el edil panista pida licencia al cargo para que su función como representante de la coalición Por México al Frente a fin de que no incurra en alguna irregularidad, Hernández Mejía aseguró que no ha violado ninguna disposición legal en materia electoral y en consecuencia, no se separará de esta encomienda.

En entrevista, enfatizó que no ha descuidado ni desatenderá las obligaciones que le confirió la ciudadanía en el municipio de Apizaco, por lo que se mantendrá en las dos obligaciones con las que actualmente tiene, de ahí que estimó innecesario solicitar permiso al cargo.

“Mientras no contravenga la ley y no descuide mi encargo, creo que es una mera observación, me queda claro que hay esquiroles que le mandan a hacer cosas pero bueno, hablo de manera particular sin ningún tipo de titiritero para poder decir eso, yo estoy trabajando y haciéndolo en los días y horarios que puedo”, apuntó.

La semana pasada, el regidor priista a través de un oficio dirigido al munícipe y a los integrantes de ese cabildo, le conminó a Hernández Mejía solicitar licencia como alcalde, con el argumento de que dicha encomienda de parte de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) puede trastocar la legalidad.

Por otra parte, en su calidad de coordinador de la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, aseguró que los integrantes de la coalición Por México al Frente recibirán este martes fortalecidos y cohesionados a su abanderado.

El panista informó que todo está preparado para el arribo de Anaya Cortés a tierras tlaxcaltecas, lugar donde dijo, existe unidad entre los militantes de los partidos que integran la alianza por lo que confió en que habrán de ganar los comicios federales del próximo 1 de julio.

Reconoció que las diferencias generadas durante los procesos internos para la selección de candidatos quedaron atrás y ahora existe una cohesión en torno al proyecto presidencial de Ricardo Anaya, además de la suma de voluntades con las estructuras de los partidos aliados, como PRD, Movimiento Ciudadano y Alianza Ciudadana.