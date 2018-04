Legal la suspensión de alcalde y síndica de Ixtenco, advierte Congreso

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local, Ignacio Ramírez Sánchez defendió el dictamen por el cual suspendieron de sus funciones como alcalde y síndica de Ixtenco a Miguel Ángel Caballero Yonca y Lucía Rojas González, respectivamente, pues aseguró que está debidamente fundamentado.

Con ello, minimizó la advertencia del Partido Encuentro Social (PES), quien amagó con presentar medios de defensa legal, además de una demanda de juicio político en contra de los diputados de la LXII Legislatura local que votaron a favor del acuerdo.

“Está muy bien fundamentado, está legalmente bien sustentado…si nosotros actuamos de manera ilegal o errónea hay que probarlo y no nada más decir o declarar cosas. Dice que porque se votó doble vez, pero el reglamento lo contempla y mejor que le eche una leída a las disposiciones legales y si quiere proceder juicio político adelante que pruebe porque los diputados estamos en la mejor disposición de enfrentar conforme a derecho”, apuntó.

Al informar lo anterior, Ramírez Sánchez dijo no tener temor de que el dictamen que se aprobó recientemente por el pleno del Poder Legislativo se revierta, pero reconoció que serán las instancias jurisdiccionales quienes determinen su fue legal el actuar de los legisladores.

“Y que si van a hacer medios de impugnación que sea el juez de distrito el que diga si actuamos mal o no, lo demás son especulaciones o sacar ganancia electoral”, explicó.

En el caso de la síndica, el priista explicó que la decisión de suspenderla por un periodo de 180 días obedeció a que ha actuado en contra de los intereses del municipio de Ixtenco al no interponer las denuncias correspondientes en contra de quienes dañaron la presidencia municipal.

“Nosotros encontramos que la síndica actuó en contra de la comunidad, ella es la representante legal del municipio y ella tiene salvaguardar los bienes muebles propiedad del municipio, aunque sea de su gente la que tenía cerrada la presidencia yo quiero ver la denuncia en contra de quienes tenían tomada la presidencia y no la hay, ella está incumpliendo al no firmar la cuenta pública y no hacerlo saber al Órgano de Fiscalización Superior, entonces para que los dos estén en igualdad de circunstancias, los dos se suspenden”, apuntó.