Candidatos de Juntos Haremos Historia no son “maletas” que arrastre López Obrador: Terán

En Tlaxcala, los candidatos al Congreso de la Unión de la coalición Juntos Haremos Historia no son “maletas” que el aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador los arrastre al triunfo en las elecciones del próximo 1 de julio, si no es el trabajo que cada uno de los postulados realice para salir victoriosos, asegura Rubén Terán Águila, candidato a diputado federal por el distrito 02 de esta alianza partidista.

De hecho, enfático, contradice la percepción que se tiene sobre que los candidatos a la Cámara de Diputados federal y al Senado de la República de la coalición conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) estén esperando a que la simpatía ciudadana hacia el político tabasqueño también los cobije y los conduzca al triunfo.

No va a ser así, insiste. Y recuerda que en la elección de 2012, de los tres candidatos a diputados federales de la alianza que en ese momento encabezó López Obrador, uno no ganó, “qué pasó con ese candidato (al distrito 01), seguramente le faltó trabajo”, por eso “nosotros estamos trabajando todos los días” para ganar la elección del 1 de julio.

“Creo que ningún candidato de Tlaxcala se sienta a (esperar) que el efecto Andrés Manuel lo guíe al triunfo. Rubén va a ganar gracias al trabajo del partido, gracias al trabajo de miles de mujeres y hombres que están sumados a este proyecto, es un triunfo que será en conjunto”, aunque reconoce que el posicionamiento que tiene López Obrador lo hace más visible que otros “yo diría que en varias partes de México conocen más a Andrés Manuel que a sus candidatos a presidentes municipales actuales”, expone el originario de la comunidad de El Carmen Aztama, municipio de Teolocholco.

De profesión abogado, Rubén Terán asegura en entrevista con La Jornada de Oriente que está convencido que la de este año es una elección histórica, pues es la primera vez que un candidato busca la Presidencia de la República por tercera vez consecutiva, pero “también veo que es una elección en la que se aglutinan fuerzas políticas haciendo coaliciones que permitan llegar al triunfo”.

Pese a ello, comenta que en los recorridos que hace por los 14 municipios que integran el distrito federal 02, con cabecera en Tlaxcala capital, ve muy buen ánimo y empatía de los ciudadanos a favor de Morena, lo que le hace pensar que López Obrador va a ganar la Presidencia de México de manera contundente, pero, ataja, “también veo una elección en la que se va a gastar muchos recursos económicos y de manera definitiva quiero decir que es algo grosero para los ciudadanos”.

Recuerda que en los comicios locales de 2016 fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para la diputación por el distrito 12 y perdió. Ahora, “Soy candidato a diputado federal, en primera instancia, porque creo que es necesario que lleguen al Congreso de la Unión personas que en verdad sientan un compromiso social, que representen las aspiraciones, los anhelos, los sentimientos del pueblo de México. He visto muchos diputados, tlaxcaltecas inclusive, que en campaña dicen una cosa, llegaron al Poder Legislativo federal y se olvidaron.

Refiere que su postulación por Morena es porque es el partido que represente a la izquierda mexicana y porque tiene al mejor candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, quien “cuando señaló que las reformas no iban a mejorar en nada la vida de los mexicanos, lo tacharon de loco. Hoy los mexicanos le damos la razón”.

Respecto de las críticas hacia Morena por la inclusión de ex priistas y ex panistas como candidatos, defiende que los señalamientos se dan como resultado “de como estamos en las encuestas, de que ven nuestros adversarios que Morena va a ganar de manera contundente.

“En 2006, criticaban mucho a Andrés Manuel porque decían que el PRD y él eran muy cerrados, que no daban apertura. Hoy que se da apertura, lo señalan que está incluyendo a personas no deseadas. Quiero decir que es una estrategia para confundir, para denostar en este caso al partido y a nuestro candidato, pero no es así. “Morena da apertura porque estamos convencidos de que necesitamos una mayoría contundente en votación, si les ganamos por poco margen nos van a hacer fraude, necesitamos ganar de manera contundente y para eso requerimos a todos. Antes que priistas o panistas somos mexicanos y hoy los mexicanos ven en Morena la alternativa”.

Rubén Terán se autodefine como un hombre congruente y por eso no niega que trabajó en la administración del priista Mariano González Zarur. Fue titular del Fondo de Atención a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados, cargo que ocupó por una invitación profesional que le hicieron, explica.

“No milité ni he militado en el PRI, formé parte de una administración como muchas personas, si se me acusa por ello, lo respeto pero no lo comparto. Demostré que sabemos trabajar, hicimos tres veces más con el mismo presupuesto que tenía quien estaba en ese fondo (Lincon Rodríguez). Ahí están mis números, las cuentas públicas con total transparencia. Rubén Terán sabe perfectamente que ser servidor público no es sinónimo de enriquecimiento. No debe ser así y lo he demostrado”, apunta.

Militante hasta 2016 del PRD, Rubén Terán se afilió a Morena a principios del año pasado. “Hoy soy candidato en gran medida por las circunstancias, en este distrito la candidatura correspondía a mujer, pero el acuerdo nacional dicta que toca a hombre y eso abre la posibilidad de la participación de hombres, gané la encuesta gracias al trabajo que hice como candidato a diputado local por el distrito 12 en las elecciones de 2016”.

Sobre sus contrincantes en el distrito 02, Blanca Águila Lima y Alejandra Ramírez Ortiz, de las coaliciones Todos por México y Por México al Frente, respectivamente, dice que las respeta y difícilmente van a escuchar que las descalifique, pues “no es mi estilo. Son compañeras que tienen una trayectoria mucho mayor que la mía o tal vez podría pensarse que sus circunstancias políticas son mayores en este momento para poder ganar”.

Pero, al contrario de esas dos aspirantes, sostiene que él no tiene un padrino político ni obedece a un grupo político, “a diferencia de ellas, Rubén es un joven que está comprometido con el proyecto de Morena, con el proyecto que encabeza Andrés Manuel y que está convencido que es necesario legislar para mejorar las condiciones económicas en que viven muchas personas. He caminado y me han dicho: o como o compro gas porque las dos cosas no me alcanzan y eso a mí, en verdad, me motiva a trabajar y a aspirar que sí podemos tener un país mejor”.

“Fui en algún momento emigrante, fui a Estados Unidos, ya vi cómo es México de lejos y sé cómo es México estando acá y sé que México es bonito en muchos sentidos, fuerte económicamente, no hemos sabido explotar esa riqueza, sino que se ha aprovechado para unos cuantos”.

Sobre sus propuestas, el candidato a diputado federal refiere que buscará legislar para que exista un catálogo de salarios, que partan desde el presidente de México hasta los munícipes, además, resaltó la necesidad de que se bajen los montos del sueldo que perciben los servidores públicos.

Asimismo, propondrá que se realice un estudio sobre la reforma laboral, pues “hoy los jóvenes ya no tienen la posibilidad de pensionarse, los trabajadores que están ahora en las fábricas no tendrán derecho a pensionarse, los contratos son por tres meses, no generan antigüedad y no tienen prestaciones.

Además, refiere que en las fábricas ponen un límite de edad para trabajar y hay discriminación, “en las mujeres se les pide prueba de embarazo a pesar de que el trabajo no es riesgoso. Se tiene que entrar a revisar esa parte”.

La reforma energética es otro tema importante que intentará que se debata en la Cámara de Diputados federal, “imaginemos que México tenga refinerías en algunos años bajaría el costo de la gasolina y con ello muchas cosas. Dicen que Morena está peleado con el libre mercado, pero no es así estamos a favor del libre mercado pero fortaleciendo al estado, que es diferente”.

Ante el posible triunfo de López Obrador, Rubén Terán descarta que el Congreso de la Unión vaya a estar supeditado al presidente. “No, no vamos a tener un Congreso donde Morena ocupe todos los espacios, el sistema político en el país está diseñado para que todas las fuerzas políticas, e inclusive los independientes, tengan un espacio.

“No veo un Congreso supeditado por el Ejecutivo, veo un Congreso donde sí vamos a llegar muchos candidatos de Morena, pero vamos a respetar el Estado de derecho, el equilibrio de poderes y que, por supuesto, sea el debate, la confrontación de ideas lo que permita que legislemos de manera más objetiva y con el beneficio para la mayoría de los mexicanos”.

Advierte que en el país existe un hartazgo social generado por las actuaciones de los funcionarios públicos y representantes populares, pero asegura que Morena ganará no por ese rechazo social hacia el actual gobierno, sino por el proyecto que ha presentado a la nación, “porque la historia le da la razón (a López Obrador), no tuvieron que pasar 50 o 100 años, bastaron solo seis o 12 para darnos cuenta que el proyecto que venimos implementando desde la izquierda y hoy con Morena, con Andrés Manuel a la cabeza, es el que México necesita”.

La inconformidad, aclara, no la generó Morena, “la han generado los últimos gobiernos que hemos tenido, ahí no pueden culpar que Morena aproveche o genere el hartazgo, no, el hartazgo lo generó el gobierno y sí existe, pero un hartazgo sin una vía congruente y factible no sería posible. Morena sí es un proyecto factible y viable que los ciudadanos están tomando y no se van a equivocar. Vamos a ganar”.

Afirma que los militantes del PT y PES están haciendo su trabajo de impulso a las candidaturas de la coalición “al alcance de sus posibilidades y estructura. Todos estamos trabajando por este proyecto y yo exhortaría a que redoblemos esfuerzos todos, porque esto todavía no concluye y para tener una victoria contundente el primero de julio tenemos que trabajar todavía más. Vamos a vivir una elección de Estado como no hay precedente en la historia de México y ya lo verán”.

Rubén Terán aún no presenta su declaración 3d3, pero asegura que lo hará en breve.