Pretende TCA habilitar sistema para registro y consulta de expedientes en forma digital

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) contempla la implementación de la tecnología en el desahogo de los juicios laborales, por lo que ya trabaja para realizar el registro y consulta de expedientes de forma digital, informó el presidente de este organismo autónomo, Miguel Ángel Tlapale Hernández.

En entrevista, indicó que a pesar de que no dispone de un presupuesto para ello, ya se inició la elaboración de una base de datos digital que no existía y “espero que esto se pueda reflejar en que las personas que acuden al Tribunal de Conciliación y Arbitraje puedan hacer sus consultas digitalmente”.

El presidente del TCA explicó que como parte de este proyecto se requiere del desarrollo de un software y digitalizar alrededor de 2 mil 378 expedientes, por lo que reconoció que “sí es un tema que demanda recursos y la idea sería concretarlo para ponerlo en operación a mediados del próximo año”.

El funcionario observó la necesidad de modernizar los servicios que se brindan a los usuarios en este organismo autónomo y el uso de la tecnología es una vía para lograr ese propósito.

Tlapale Hernández dijo que independientemente de que en su gestión se ha dado a la tarea de fortalecer la conciliación entre las partes para dirimir las demandas laborales, también es de su interés eficientar los servicios y mejorar las instalaciones.

Además, se capacita a dos trabajadores en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP) en el tema de archivos, ya que se requiere de un procedimiento muy riguroso en este rubro.

“Por ley, tenemos obligación de resguardar 10 años los archivos y a partir de la capacitación del personal vamos a ver cuántos expedientes ya cumplen ese tiempo para depurar lo que ya no tiene ninguna actividad. Además, tenemos problemas de espacio y es prioritario atender este rubro, en la Oficialía de Partes hay un área separada de los archivos muertos que no se han depurado porque no se ha dado el tratamiento correspondiente a ese tipo de expedientes”, apuntó.