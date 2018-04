DEBATES Y PÉGUENLE AL PUNTERO

Esta semana se realizarán los dos primeros debates: uno para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y otro para la presidencia de la República. En ambos los punteros son abanderados de Morena, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. La diferencia que le sacan al segundo lugar es de más de 10 puntos, cuando menos, por lo que los dos recibirán las mayores críticas de sus adversarios, aunque también habrá fuego entre casi todos.

Tres periodistas que han atacado a las fuerzas progresistas, Leo Zuckerman (Excélsior, 16 de abril), Francisco Martín Moreno (Excélsior, 15 de abril) y Jaime Sánchez Susarrey (El Financiero, 17 de abril), han coincidido con otros que es necesario hacer un frente contra López Obrador para derrotarlo. El primero, Leo, lo denominó TUCAMLO, lo que nos recuerda viejas recetas con nuevos ropajes.

Pero antes del debate dominical (22 de abril), donde estarán cinco suspirantes a Los Pinos, el millonario más importante del país, y séptimo en la lista Forbes: Carlos Slim dio una extraordinaria conferencia de prensa defendiendo la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (su yerno, Fernando Romero, por cierto, ganó el concurso para hacer la obra arquitectónica, junto con el británico Norman Foster), afirmando que sería un error mover la obra a otra parte y que la misma detonará inversiones mayores no sólo por la terminal aérea sino por infinidad de construcciones que se harán, incluso dijo que será una nueva Reforma, la vía más atractiva de la ciudad y el lugar donde hay bancos, la Casa de Bolsa e innumerables hoteles y departamentos. Esto es un descontón a López Obrador, quien ya había pactado con el CCE hacer un estudio de la obra y los contratos, donde hay fallas millonarias.

A las 19 horas del 17 de abril me llegó un correo a mi celular, en el cual el licenciado Alejandro Ponce Rivera hizo una denuncia, el 15 de este mes, ante la PGR contra Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller por lavado de dinero. Y ya sabemos que la Procuraduría a cargo de Elías Beltrán hace lo que le indica el grupo peñista, algo que vimos muy claramente en el caso de Ricardo Anaya y la nave industrial en Querétaro.

Pero seguramente en los próximos días saldrán más acusaciones contra el morenista, como el enfrentamiento en Oaxaca, estado donde los Murat (padre e hijo) tienen grupos de choque los que han asesinado a maestros y siguen tan campantes. Más si el que parecía un ecuánime candidato, José Antonio Meade, dijo ante los violentos de Antorcha Campesina, hay que parar a López Obrador como sea.

El martes 17 hubo una probada de lo que se espera en el primer debate presidencial de 2018. En el programa Despierta de Carlos Loret de Mola: Jorge Castañeda, representante de Anaya; Aurelio Nuño, estratega (ji, ji) de Meade; Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita y Enrique Torres, enviado por Jaime Rodríguez, todos se fueron contra Mario Delgado, quien iba en esta ocasión como representante de Andrés Manuel. Claro que hubo algunos trancazos entre los que están en los equipos de Anaya y Meade para tratar de estar en el ansiado segundo lugar.

Según Oraculus, la suma de encuestas, el Peje va arriba de Ricardo Anaya por 14 puntos y a 20 de Pepe Mid. Lo que muestra la desesperación de ambos, sobre todo del oficialista a quien todos los días apoya de una manera u otra Enrique Peña Nieto. Y es tal la angustia de este grupo poderoso que se habla de cambiar al secretario de Hacienda dos veces o de pactar con el mismo Anaya, no obstante las ofensas que se han proferido de uno y otro lado.

Por cierto, la reciente medida de incluir al motejado Bronco ha traído como resultado que en redes sociales los negativos del atrabancado sean 75 por ciento y las del TEPJF lleguen a 80 por ciento (Alonso Cedeño, 17 de abril). Entre los llamados Millennials, por cierto, Manuelovich tiene 51 por ciento de apoyo y Ricardo Anaya 29 por ciento.

Varios especialistas han señalado que si bien el primero como los otros dos debates tendrán impactos, no habrá un reflejo claro en las ventajas y desventajas. Ello porque serán cinco los participantes y tres los moderadores: Azucena Uresti, Denise Maerker y Sergio Sarmiento- a éste quería El Bronco que lo relevaran porque lo criticó, algo que resultó tragicómico. Por lo tanto, no habrá un resultado muy claro, no obstante que la consigna sea todos contra López Obrador.

El nerviosismo, pues, en las alturas políticas, económicas, financieras seguirá en los próximos días y los ataques graneados no cesarán.

Hoy, además, será el encuentro donde presentarán sus proyectos Alejandra Barrales, Mikel Arreola, Claudia Sheinbaum, Marco Rascón, Purificación Carpynteiro, Mariana Boy y Lorena Osornio. El moderador será el conductor de canal 11, Javier Solórzano Zínzer. El formato es lo de menos pero tendremos una cantidad de dichos y réplicas que seguramente no se entenderá nada.

Así pues, las nuevas formas para conocer algo de lo que plantean los que aspiran a llegar a dirigir a millones de ciudadanos no serán tan importantes, no obstante que ahora el INE diseñó y puso en operación nuevos formatos.

La rabia social contra una clase política que hizo de la inseguridad, la corrupción y la impunidad su sello de fábrica es lo que se combate, tanto que la Coparmex de Gustavo de Hoyos ha dicho “quien gane la presidencia de la República deberá corregir el profundo retroceso heredado” por Peña Nieto.

P.D. En una reciente encuesta de Reforma (18 de abril):Andrés Manuel tiene 48 por ciento; Ricardo Anaya, 26; José Antonio Meade, 18; Margarita Zavala, 5 y El Bronco, 3.

