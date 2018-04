APÁ, AMÁ ¿Y LAS 3DE3? NO QUE MUY TRANSPARENTES

Apá, amá, ¿y las declaraciones 3de3? Qué tan coherente es la clase política que vocifera que hay que acabar con la corrupción, pero se niega a la transparencia. Dilata o trampea cualquier compromiso para explicar su patrimonio.

Hasta dónde, quienes compiten por la representación popular, pueden tomarse como ejemplo de “honestidad”. Cuando ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Cuando gritan allá va el ladrón y ven su reflejo en el espejo.

La conjugación que hacen entre el nosotros y los otros resulta una caricatura. Todos y cada uno de ellos se asumen y presumen como honestos. Los otros, siempre los otros, son los que son deshonestos.

Basados en la evidencia que permite la información de la plataforma 3de3, encontramos que de seis candidatos a senadores. Solo uno –del PRI– ha presentado sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

De nueve candidatos a diputados federales, uno del PRI y una de Morena tienen registros históricos de sus tres declaraciones. En promedio, el grado de cumplimiento es del 20 por ciento. ¿Y las declaraciones de los otros para cuándo?

La bandera de Juntos Haremos Historia es la lucha contra la mafia del poder –los mafiosillos–, por tanto deberían ser los primeros en demostrar que efectivamente son consecuentes con su discurso.

Los del PAN y del PRI cargan en sus espaldas tremendas lozas, unos porque históricamente son señalados como corruptos y los otros porque a partir de los moches mostraron que están cortados con la misma tijera.

De ahí que no es válido balar contra la corrupción y no presentar los requerimientos mínimos que demanda la sociedad. Nadie cree ya aquello de que no es necesario porque la gente me conoce. Tan no es así que vale recordar las casas de 5 y 57 pesos. Apá, amá, no que muy transparentes.