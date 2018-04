En cinco años, la Secretaría de Economía liberó 827 concesiones mineras para Puebla

En el último lustro, la Secretaría de Economía (SE) liberó 827 concesiones para la explotación minera en Puebla, lo cual ubica al estado en el tercer lugar nacional.

Actualmente, la industria minera en Puebla posee, a través de sus concesiones, el 28.5 por ciento del territorio de la entidad federativa.

Las empresas transnacionales que acaparan el territorio en Puebla son la canadiense Almaden Minerals, con el 6.9 por ciento; y la Mexicana Industria Peñoles SA de CV, con el 4.9 por ciento.

Además se encuentran trabajando en territorio poblano las firmas Autlán Holding, S.A.P.I. de C.V.; Sunshine Silver & Refinig Corporation; Minera Frisco S.A.B de C.V; Goldcorp Inc; SCR-Sibelco NV; y Cooperativa Cruz Azul S.C.L.

Tan solo en 2016, la SE reportó 236 permisos para el estado de Puebla, mientras que en 2017 se elevó a 310, lo cual significa que el año pasado se emitieron 74 concesiones más. Esto representa un incremento del 30 por ciento.

Sin embargo, el estudio “Industria extractiva en Puebla, panorama del sector minero” indica que hay nueve países con injerencia en el subsuelo de la entidad. Se destacan tres: Canadá tiene concesionadas el 7.7 por ciento de hectáreas (263 mil 957 has); México el 5.7 por ciento (194 mil 568 has); y Estados Unidos el 1.5 por ciento (51 mil 550 has).

Asimismo, reveló que Puebla es un territorio estratégico, que forma parte del corredor industrial Ciudad de México-Puebla-Veracruz, lo cual despierta el interés para la industria extractiva. Hasta el año 2016 hay registradas 753 concesiones mineras que compiten con la población por la tierra y el agua.

A esto se le suman los 74 permisos emitidos en 2017, que en total suman 827 concesiones.

Los reportes de la Secretaría de Economía revelaron que Jolalpan es el municipio del estado que más concesiones tiene, con un total de 45.

Le sigue Chietla, con 38, Tetela de Ocampo y Zacatlán, 16 respectivamente, Chiautla (14), Izúcar de Matamoros (13), Acatlán (12), Teziutlán (11), Tecomatlán (10), Guadalupe Victoria (9), Ixtacamaxtitlán (9), y Tulcingo (9).

También reportó concesiones en Tepeyahualco (7), Tlatlauquitepec (7), Zapotitlán (7), Ixcamilpa de Guerrero (6), Zautla (6), Teopantlán (5), Xicotepec (5), Tehuitzingo (4), Tzicatlacoyan (4).

En Ahuatlán, Albino Zertuche, Huehuetlán El Grande, Teotlalco, Totoltepec de Guerrero, hay tres permisos, respectivamente.

En Chignahuapan, Huauchinango, Huehutlán El Chico, Hueyapan, Libres, Nicolás Bravo, Piaxtla, San Gabriel Chilac, San Jerónimo Xayacatlán, San Nicolás Buenos Aires, Santiago Miahuatlán, Tlachichuca, Tlacuilotepec y Xicotlán hay dos registros en cada caso, y uno en Axutla.

Puebla, primer lugar nacional en conflictos mineros

Derivado de la inconformidad de los pueblos originarios, Puebla ocupa el primer lugar nacional en conflictos mineros y México es el segundo país de América por enfrentamientos entre empresas extractivas y grupos de resistencia, destacó la Red Mexicana Afectados por la Minería (Rema).

Los conflictos que encontró el observatorio en territorio poblano van desde 1980 hasta 2015, estos se ubican en los municipios de Tetela de Ocampo, Zautla, Tlatlauquitepec y Huehuetlan El Grande.

La Rema recordó que en la actualidad diversas compañías mineras tienen más de 28 mil títulos de concesión, mediante los cuales controlan 61 millones de hectáreas –equivalentes a cerca de 30 por ciento del territorio nacional–, además de que pagan una cantidad ínfima de impuestos, contratan muy poco personal mexicano y pisotean los derechos humanos de las comunidades donde se asientan.