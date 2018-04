Exige Morena la cancelación de la candidatura de Alonso por promoverse en la gira de Anaya

Morena solicitó al Instituto Electoral del Estado (IEE) la cancelación del registro de Martha Érika Alonso Hidalgo como candidata del PAN a gobernadora en una queja que presentó en su contra, en la que le imputa actos anticipados de campaña durante la gira a Puebla del aspirante a la presidencia Ricardo Anaya Cortés.

En los siete actos masivos que encabezó en el estado entre el 5 y 8 de abril pasado, Anaya informó la presencia de Alonso en el inicio de cada discurso que dirigió a sus simpatizantes, le manifestó su “profunda admiración” y le asignó los calificativos de “inteligente”, “preparada” y “sensible”.

“La ley electoral es muy clara al no permitir la participación de precandidatos o candidatos registrados en actos públicos durante la intercampaña, como es el caso de Martha Érika Alonso Hidalgo”, manifestó el representante de Morena ante el Consejo General del IEE, Fernando Jara Vargas.

En entrevista, explicó que las campañas a nivel local arrancarán el 29 de abril próximo, razón por la cual los candidatos a un cargo de elección popular estatal tienen prohibido promover su imagen para la obtención del voto.

También solicita sanciones para la coalición Por Puebla al Frente

Fernando Jara endilgó a la candidata panista y esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas un “acto deliberado de absoluto desprecio a la ley”, conducta que también achacó a Acción Nacional, PRD, Movimiento Ciudadano (MC), Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI), los cuales respaldan la postulación de Alonso.

En esa lógica, el representante de Morena demandó al IEE sanciones para las cinco fuerzas políticas, las cuales forman parte de la coalición Por Puebla al Frente en el presente proceso comicial.

En los tres días que duró la gira, el candidato presidencial del PAN, PRD y MC encabezó mítines en Puebla capital, Amozoc, Ciudad Serdán, Vicente Guerrero, Tehuacán, Zacatlán y Huauchinango, donde estuvo presente Martha Érika Alonso.

Alonso habría rebasado el tope de campaña, afirma Morena

Morena interpuso una segunda queja contra la abanderada de Por Puebla al Frente ante la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE), porque no reportó su presencia en los actos de Anaya ni ningún gasto relacionado a esa gira.

Por tratarse de una gira conjunta, abundó Fernando Jara, Anaya y Alonso debieron distribuirse los gastos, a razón de hasta 60 por ciento para la aspirante a Casa Puebla y de 40 por ciento para el candidato a Los Pinos.

En la queja, Morena denuncia gastos de campaña de manera extemporánea, gastos de campaña no reportados, el no registro en agenda de eventos políticos, la no distribución de las erogaciones y la posible violación al tope de gastos de campaña de gobernador.