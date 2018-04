Apremian al gobierno a impulsar proyecto de amaranto ante crisis en el campo

Perfecto Barrales Domínguez, presidente del Consejo Estatal de Productores del Sistema Producto Amaranto, pidió al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez que el proyecto alternativo para la mezcla de este cereal con maíz nativo, sea considerado como un trabajo “de Estado y no solo de la dirección de una dependencia”.

Refirió que el pasado viernes 13 entregó un escrito dirigido al mandatario tlaxcalteca, para exponerle este planteamiento, luego de que el 20 de marzo de este año presentara por escrito esta propuesta para industrializar esos cultivos.

“Sin embargo, la Secretaría Particular me turnó a la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) y el personal de José Luis Ramírez Conde (titular de esta dependencia) me remitió con el director Noé Cuapio”, comentó.