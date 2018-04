Renuncia al PRI ex diputado local; regresaron las viejas prácticas al tricolor; se va a Morena

Por considerar que su carrera política ya se había estancado, el ex diputado local y ex presidente municipal de Tepetitla de Lardizábal, Carlos Augusto Pérez Hernández renunció a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto político al que perteneció al menos 16 años.

Quien fuera secretario parlamentario en la LXI Legislatura local anunció su adhesión a los trabajos electorales que realiza el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en especial, en la campaña a diputado federal del ex priista y ex perredista, Rubén Terán, quien compite por la coalición Juntos Haremos Historia en el distrito federal 02 con cabecera en Tlaxcala capital.

En entrevista telefónica, sostuvo que su determinación ya fue notificada a las instancias del revolucionario Institucional, por lo que a partir de este lunes inició su acciones tendientes a posicionar al abanderado de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo entre el electorado.

“He notificado de manera verbal a la dirigencia del PRI mi decisión, porque hago las cosas de frente, hubiera sido fácil la simulación, pero presentando mi renuncia puedo caminar en la calle para hacer bien las cosas que ahora tengo encomendadas. Me voy tranquilo, porque ni me deben en el PRI, porque medio la oportunidad de representar a la gente y no le debo porque entregamos resultados en las buenas y en las malas”, explicó.

Aunque Pérez Hernández aspiraba a ocupar una candidatura del tricolor en este proceso comicial, ante en la contienda federal como para integrar la LXIII Legislatura local, sostuvo que su determinación no obedeció a dicha negativa del tricolor.

“Lamentablemente las cosas no han cambiado en el PRI. Ingresé al partido al lado de amigos cuando éramos oposición, como se dice, en la época de las vacas flacas y cuando nadie creía en el PRI, pero primero llegó al gobierno Mariano González Zarur y luego Enrique Peña Nieto, pero las cosas no cambiaron, aumentaron los niveles de inseguridad y corrupción, lo cual no coincide con nuestros ideales, y además regresó a las decisiones cupulares en donde vale más el apellido, compadrazgo que el liderazgo creado en la base y pueblo y así no podemos crecer ni transitar”, apuntó.