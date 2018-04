Bloquean acceso a Miahuatlán para exigir agua potable y drenaje

Santiago Miahuatlán. Habitantes de 17 colonias pertenecientes a este municipio bloquearon el acceso a la cabecera municipal que se ubica sobre la carretera Tehuacán–Orizaba, esto para exigir que el ayuntamiento les resuelva el problema de escasez de agua potable así como la falta de drenaje en varias de ellas.

Los inconformes se apostaron con pancartas para impedir el paso de los vehículos, pidieron la presencia del alcalde Luis Alberto Flores Rodríguez, pues señalaron que desde hace tres años les prometió resolver esos problemas; sin embargo, a la fecha siguen sin tener solución.

Miguel Cruz Morales, presidente de la organización Lucha Social de Pueblos Indígenas de Miahuatlán, indicó que son más de 4 mil 500 personas las que sufren de poca agua potable, pues desde hace varios años la cantidad de líquido que les llega a sus hogares ha disminuido considerablemente.

De igual modo destacó que hay falta de sensibilidad de la autoridad municipal, ya que envía el agua dos veces por semana, pero a varias zonas les llega durante la noche o madrugada, de modo que mucha gente no puede llenar sus recipientes porque también tiene necesidad de descansar.

El alcalde señaló que será el próximo domingo cuando les dé una solución a sus demandas, para lo cual se comprometió a reunirse con los inconformes, a fin de que todos sepan las acciones que se aplicarán para resolver sus demandas.

Luis Alberto Flores manifestó que el problema surgió desde 2001, cuando comenzó la venta de lotes que se encontraban en zonas irregulares, de modo que para 2014 ya muchas las colonias creadas bajo esas condiciones, lo que complicó dotarlas de servicios básicos.

Los vecinos piden que les proporcionen agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación, destacó el presidente municipal, al explicar que el ayuntamiento no puede atender todas las peticiones, por lo que hay algunas que todavía no cuentan con esos servicios, sobre todo las que no han logrado regularizarse.

Tras dialogar con el presidente los inconformes accedieron a liberar la carretera de acceso a Miahuatlán; sin embargo, advirtieron que si en ocho días no reciben una respuesta favorable a sus demandas, procederán con el bloqueo de la carretera federal 150 México–Veracruz.