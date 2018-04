20% de gasolineras afiliadas a la GUEPT ha cambiado de marca en Puebla y Tlaxcala

El 20 por ciento de las alrededor de 300 gasolineras afiliadas a Gasolineros Unidos para los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT) ha decidió cambiar la marca Pemex por BP, G 500 y recientemente Shell, reveló la presidente de esta asociación, Luz María Jiménez Almazán.

Anticipó que poco a poco se verán estaciones de servicio tanto en Puebla como en Tlaxcala de diferente marca y con el paso del tiempo se conocerá cuál es la que reporta más beneficios a los clientes.

Sin embargo, lamentó que algunas personas en la región de Apizaco y en la capital tlaxcalteca hayan ido a aventar “huevos y cebollazos” a varias estaciones de servicio diciéndoles que son unos vende patrias, concretamente a gasolineras BP, además de que les han hecho pintas y escándalos.

“No somos vende patrias, al contrario, seguimos apostando por invertir en México, no se les olvide que las gasolineras las construimos con dinero propio, no de Pemex, no de las petroleras que llegan a hacer negocio con nosotros. Es dinero nuestro, ganado limpiamente y lo que estamos haciendo es en beneficio del consumidor. Lo que hacemos es legal y la reforma energética no solo lo permite, sino lo propicia”, abundó.

“Todo el esfuerzo de salir de la zona de confort, de estar con Petróleos Mexicanos (Pemex) y del camino conocido para aventurarse con empresas transnacionales con un gran poder económico que igual pueden ayudarnos que pueden aplastarnos, tiene como única finalidad ofrecer a los clientes opciones de marca, de calidad y en un futuro de precio porque mientras Pemex siga suministrando el producto a todas, no se apreciarán grandes diferencias en el precio, sino que las diferencias serán a costa del bolsillo del empresario gasolinero más que de las marcas”, expuso.