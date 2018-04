Crearán transportistas red de vigilancia porque no cesan los robos, refiere la CET

Los robos al transporte colectivo de pasajeros no han cesado, por lo que en días próximos la Coordinadora Estatal del Transporte (CET) se reunirá nuevamente con funcionarios de instituciones estatales y federales, encargadas del rubro de seguridad, para trabajar en acciones conjuntas contra la delincuencia a transportistas, aseveró Hugo Salado del Razo, representante de esta organización.

“Ya no tengo el dato exacto del número de unidades hurtadas, pero son bastantes las que se han llevado; tendrá como un mes que por el sur del estado agarraron a balazos a los choferes y también a un compañero de la zona poniente”, señaló.

Resaltó que a la CET le preocupa que los delincuentes ya porten armas de fuego “para matar a la gente”, situación en “la que no estamos de acuerdo” y por la cual es necesario platicar con las autoridades “para ver qué podemos hacer en conjunto, porque solas ellas y solos nosotros, no vamos a lograr hacer nada”.

Hace un mes –agregó- hubo una reunión con el procurador general de Justicia del Estado (Aarón Pérez Carro) y con el comisionado estatal de Seguridad (Hervé Hurtado), pues íbamos a hacer acciones conjuntas, pero en este segundo encuentro se definirán, entre ellas la colocación de cámaras de seguridad y de botones de pánico.

Puntualizó que los transportistas se sumarán a las tareas de las dependencias “como si fuéramos un vigilante más, a favor de la ciudanía, es parte del compromiso que haremos. Lógico, no vamos a portar uniforme ni armamento”.

El dirigente transportistas acentuó que la intención es crear una red, apoyados en radios y otros dispositivos, para tratar de evitar los robos constantes a este sector.

Una estrategia es el uso de tecnología, como cámaras de vigilancia y botones de pánico “que estén conectados con el C4 y algunas otras que no puedo mencionar por la misma seguridad, en caso de que algún compañero no alcance a activarlo, puede hacerlo otra persona, alguna que pase en el momento” del incidente, anotó.

Repasó que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte) se estudia la posibilidad de instalar pantallas en los toldos de los taxis, para difundir propaganda de empresas patrocinadoras de los botones, sin embargo, para ello se debe reformar el reglamento de esta dependencia.

“La idea es no afectar al transportista como en el Estado de México, donde el gobierno le impuso la adquisición de botones y cámaras, con valor de nueve mil pesos por unidad, pues de no hacerlo no podrán realizar el refrendo anual”, mencionó