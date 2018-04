La CNDH acusa sin fundamento, revira Concesiones Integrales

La empresa Concesiones Integrales reviró a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que sus acusaciones por violentar garantías individuales y cobros excesivos carecen de fundamento.

A través de un comunicado de prensa, la empresa que privatizó el agua en Puebla calificó como difamación los señalamientos hechos en el estudio “Protección de Ríos, Lagos y Acuífero”, al asegurar que no se refiere a un procedimiento para determinar violaciones específicas a derechos humanos en términos de Ley.

Argumentó que la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe realizarse en los términos del Título III de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos en vigor, para determinar las violaciones.

En caso de que Concesiones Integrales incurrió en dichas prácticas, dijo, se tuvo que haber levantado una denuncia, notificarles para luego emitir una resolución para erradicar las faltas por las que fueron acusados.

“El proceso concluye con una resolución de no responsabilidad o una recomendación que solo resulta vinculante si es aceptada por la autoridad. Dicho proceso legal no ha acontecido, por lo que no existe recomendación alguna de la CNDH”, refirió el comunicado.