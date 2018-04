Aprobarán la próxima semana licencia de diputados y llamado de suplentes: Xochitemo

Hasta la próxima semana, el pleno del Congreso local validará las solicitudes de licencia de los diputados que buscan la reelección o bien, que participarán como candidatos en los comicios federales del próximo 1 de julio, informó el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Adrián Xochitemo Pedraza.

Este jueves estaba prevista la aprobación de las licencias al cargo de diputados de seis diputados, sin embargo ese tema fue excluido del orden del día con el argumento de que aún faltan algunos congresistas por oficializar su solicitud de separación del cargo. Las peticiones que serían validadas eran las de los priistas Eréndira Cova Brindis, Enrique Padilla Sánchez, Ignacio Ramírez Sánchez, Fidel Águila y Arnulfo Arévalo Lara, así como la panista Dulce María Mastranzo Corona.

“Mencionar que dentro de los mismos coordinadores se ha hecho mención que se va a meter en un solo bloque prácticamente todas las licencias, de todos los diputados que la vamos a presentar y yo en lo personal todavía no la presento, algunos otros compañeros también no han presentado su licencia y lo que queremos es sacar un solo bloque que todos salgan el mismo día, por eso lo bajamos del orden del día”, explicó el perredista.

Resaltó que la próxima semana podrían oficializarse las licencias, pues se espera que sean 10 los representantes populares que dejarán el cargo, sin contar a los tres congresistas que participan como candidatos en los comicios federales, como son los casos de, Guadalupe Sánchez Santiago, Sandra Corona Padilla y Mariano González Aguirre.

“Es un tema donde se supone que estos tres compañeros no piden licencia, porque los candidatos que van a la diputación federal no deben hacerlo, aunque ahí el tema aún no lo tenemos muy claro, y dependerá de ellos hacerlo o no”, explicó.