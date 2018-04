La inseguridad orilla a cerrar más temprano a los comercios: Canaco

El problema de la inseguridad ha orillado al 5 o 10 por ciento de socios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tlaxcala a cerrar a temprana hora sus comercios, pues temen ser presas de asaltos en la noche, “por lo que es momento de que las autoridades tomen acciones para que esta entidad no registre casos como los que ocurren en Guerrero, Colima y Puebla, demandó la presidente de este organismo, Alejandra López Sánchez.

Este miércoles, López Sánchez ofreció una conferencia de prensa para informar que el pasado 28 de marzo fue ratificada en la presidencia de la Canaco Tlaxcala por un año más y anunciar algunos cambios en la mesa directiva, entre ellos el nombramiento de Francisco Javier Echegaray Aspiri como auditor interno, Juan Manuel Juárez Montoya como vicepresidente, Joseph Rodríguez Ramos como tesorero y María del Carmen Hernández Meza como secretaria.

“La ratificación permite dar continuidad al trabajo que se ha venido haciendo y procuraré incentivar que haya más comercio formal, que se pueda combatir en la mayor de las posibilidades al informal, porque incentivando este tipo de acciones es como crece la economía”, expuso.

La dirigente camaral también anunció que buscará acercamiento con dependencias relacionadas con el comercio como son el ayuntamiento capitalino, SAT, Infonavit, Profeco, Sedeco, STPS, Secretaría de Economía, IMSS y CFE, entre otras.

También se brindará capacitación y programas de apoyo a los afiliados, por lo que exhortó a los comerciantes de los 21 municipios que comprende la jurisdicción de Canaco–Tlaxcala a que se integren a este organismo.

A la fecha, dijo que la Canaco–Tlaxcala tiene 180 afiliados y 3 mil personas inscritas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Estimó que haya un crecimiento de 20 a 30 por ciento en la afiliación en este año de gestión.

“Los factores contra los que tenemos que remar los comercios son los incrementos al precio de la gasolina y el gas, aumento en el costo de las materias primas y la delincuencia, entre otros”, refirió. “El comercio exige que haya más vigilancia, al igual que toda la ciudadanía, pues la delincuencia obliga a que la gente cierre sus negocios a temprana hora y una hora que se cierre antes impacta en las ventas. Si tenemos una ciudad segura, es una ciudad que puede seguir funcionando en cuanto a su comercio de manera adecuada”, observó.

Detalló que hay comercios que antes cerraban a las 9 de la noche y ahora lo hacen a las 8 de la noche, “porque realmente tenemos miedo de que nos atraquen. No queremos llegar al grado que todos los negocios tengan que cerrar temprano porque ya no hay seguridad. A lo mejor a nuestras autoridades les parezca exagerado, pero es momento de tomar acciones para que no nos convirtamos en un estado inseguro como en otros lugares, no queremos ser un Guerrero, un Colima o el vecino estado de Puebla”.

Observó que Tlaxcala está rodeada de estados que tienen altos índices de inseguridad, está Veracruz y “tan es así que aquí nos vienen a dejar a sur muertos, no queremos eso, ojalá y nuestras autoridades sigan en alerta y aumenten la alerta para que no nos veamos impactados”.