Al PAN le está costando la inseguridad; se avecina el fin del morenovallismo: Manzanilla

La seguridad que ya no existe en el estado le está costando al Partido Acción Nacional (PAN), y con ello se avecina el fin del morenovallismo, afirmó Fernando Manzanilla Prieto, candidato a diputado federal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Indicó que durante el par de años que fungió como titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) no hubo problemas de inseguridad, a diferencia de lo que ocurrió a su salida.

El abanderado por el Distrito XII indicó que se hace alusión a Rafael Moreno Valle Rosas durante esta campaña, porque él mismo decidió meterse a la campaña al impulsar a su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo como candidata a la gubernatura.

No hacer referencia al ex mandatario sería tanto como no haber dicho en la campaña panista de 2010 que Mario Marín Torres estaba detrás de Javier López Zavala, entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Casa Puebla.

“Gracias a dios dos años en donde vivimos en plena calma y paz que ya no existe en este estado. Él decidió meterse a campaña, nadie lo llamó y se metió desde el momento en que metió a su esposa como candidata, eso es un hecho”.

El crecimiento en los índices delictivos que dejó quien fuera el primer gobernador de oposición en el estado, abundó repercutirá en el resultado de la elección del 1 de julio, en la que vaticinó perderá Acción Nacional.

Por tanto, Manzanilla Prieto, auguró que está próximo el fin de la era del morenovallismo.

“Él es un actor político y digamos que es un actor político muy cuestionado, la gente, las encuestas, hay quienes te indican que lo apoya y hay mucha gente que no lo apoya ya… Estamos a 80 y pico días del fin, gracias a dios”, expresó.

Asimismo, dijo que Puebla representa uno de los padrones más importantes, y existen las condiciones para ganar, aunque dijo que junto con Veracruz, es uno de los estados más competidos.

Consideró que en esta ocasión no funcionará la estrategia de Rafael Moreno Valle de dividir el voto, toda vez que es una elección entre continuidad y cambio, y la mayor parte de la gente apuesta por la segunda.

Las últimas encuestas, señalo, muestran una tendencia creciendo de Morena y una caída del albiazul.

“A estas alturas, en la elección de 2010, íbamos (Morena) 21 puntos abajo, hoy vamos tres puntos arriba. Yo creo que está va a ser una elección en donde vamos a ganar por mucho”.

Rechazo a los “proyectos de muerte” garantizan candidatos a legisladores de “Juntos Haremos Historia”

Candidatos a senadores y diputados federales por la coalición “Juntos Haremos Historia” presentaron la agenda legislativa que impulsarán, de ganar la elección de julio próximo.

Esta se divide en tres apartados: de gestión, política y legislativa; con miras a lograr lo que Andrés Manuel López Obrador ha denominado la cuarta transformación del país, dijo el abanderado Alejandro Armenta Mier.

“Es una plataforma que seguramente será enriquecida por voces expertas de hombres y mujeres que piensan en México, que piensan en Puebla y que ven en Andrés Manuel López Obrador una opción auténtica de cambio para el país”.

La candidata a diputada, Lizeth Sánchez, desglosó que impulsarán una ley de austeridad gubernamental, reconsiderar el fuero para legisladores federales, expedición de una Ley de Becarios y Juventud Productiva y otra más que establezca las bases para el desarrollo de la política exterior del país.

Asimismo, Nancy de la Sierra Arámburo, candidata a senadora, indicó que se promoverán reformas a diversas leyes para sancionar y erradicar el robo de hidrocarburos, así como al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para dar atención prioritaria al tema de feminicidios.

En este sentido, indicó que entre 2016 y 2017 las víctimas de este delito pasaron de 82 a 102, lo que representa un aumento de 25 por ciento.

Abundó que se planean reformas legales para poder presentar denuncias por internet y recibir los avances de las mismas vías correo electrónico.

De llegar a ocupar una curul federal, dijo, reformarán el artículo 102 de la Constitución Política de México para contar con un Fiscal General de la República y uno Anticorrupción independientes y autónomos; también contemplan expedir una ley en materia de seguridad pública para contar con policías más capaces.

Entre otros puntos, precisó que se reformaría la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados para prohibir en México la siembra de maíz transgénico.

No habrá apoyo a “proyectos de muerte” en el país

En su intervención, el candidato a diputado federal, Fernando Manzanilla Prieto, sostuvo que los legisladores de “Juntos Haremos Historia” se opondrán enérgicamente a los proyectos de muerte, serán garantes del manejo honesto del presupuesto público y buscarán que en este la prioridad sean la salud, educación e inversión productiva.

Garantizó que aplicarán de manera estricta la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios y vigilarán el mejoramiento de la administración gubernamental de Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE).