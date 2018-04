Sugieren que INAI atraiga asuntos del IAIP ante conflicto interno; cancelan sesión

Pese a la reinstalación provisional de Marlene Alonso Meneses en la presidencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), la sesión programada para este martes fue cancelada nuevamente por inconformidad de los comisionados David Cabrera Canales y José Francisco Morones, con el nombramiento “ilegal” del secretario técnico y de asuntos jurídicos, quien daría fe de la plenaria.

Ante la evidente falta de acuerdos que prevalece desde el inicio de este año, Cabrera Canales sugirió que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI), atraiga todos los recursos de revisión pendientes de resolver, pues tan solo en su ponencia hay aproximadamente 50 pendientes, lo cual es “demasiado lamentable”.

Y es que la sesión convocada por Marlene Alonso, a las 9:30 horas, no se desarrolló porque desde un inicio los dos comisionados se opusieron a que Noé Morales Anastasio diera cuenta, incluso Cabrera Canales lo señaló de incurrir en supuesta usurpación de funciones, toda vez que nunca fue avalado por el pleno, además, remarcó que el 28 de febrero pasado la comisionada despidió sin justificación a quien se desempeñaba en este cargo.

Cabrera Canales y Francisco Morones también protestaron porque en esta ocasión se pretendía reanudar la segunda sesión ordinaria (de fecha 31 de enero) de este año, al considerar que no procedería porque “ya fue terminada”.







Así, entre señalamientos mutuos en los que se responsabilizaron de la situación que priva en el IAIP, e interrupciones de las intervenciones de cada uno, por instrucción de Alonso Meneses, Noé Morales pasó lista, pero ninguno de los dos comisionados asentó su presencia al escuchar su nombre, por lo que declaró 20 minutos para esperarlos a que registraran su comparecencia.

En este lapso, Cabrera Canales y Francisco Morones repasaron el origen de esta situación, la cual atribuyeron a su compañera por tomar decisiones “unilaterales”. El primero de ellos propuso ponerse de acuerdo para definir la forma de trabajar después de concretada la reinstalación, mientras que el segundo recordó que la restitución es provisional.

En un momento Marlene Alonso pidió a Canales Cabrera que moderara la voz porque pareciera “que nos está regañando”, por lo que el comisionado ofreció una disculpa, pero aclaró que así se expresa y observó que a esta fecha tendría que celebrarse ya la décima quinta sesión ordinaria. Francisco Morones la culpó de “reventar” al menos cinco.

La presidenta requirió a David Cabrera no sesgar el tema y que “a lo mejor pudo haber persuadido” a Morones, pero no a la sociedad, por lo que defendió su nombramiento en la titularidad del IAIP (de la cual fue destituida el pasado 16 de febrero, por mayoría).

Cumplido el plazo de 20 minutos, sin posibilidad alguna de consensuar en torno a la secretaría técnica, los comisionados se retiraron molestos, por lo que la sesión fue suspendida y programada para otra fecha.

En entrevista con reporteros, Marlene Alonso Meneses contestó que nuevamente “estamos en la misma situación, no permiten avanzar en sesiones y quieren imponer a todas las personas, es tan lamentable porque no podemos ni siquiera realizar pase de lista y declarar quórum legal”.

Recalcó que el nombramiento del secretario técnico no es ilegal, pues ella tiene facultad para hacerlo “porque no hay que confundir que una cuestión es el máximo órgano de gobierno y otra el máximo de administración, por lo tanto, este último recae en la presidencia, según el Reglamento Interno”.

Acentuó que sus pares “no quieren que se pueda llevar a cabo o se reanuden las actividades como debe de ser y obstruir el desempeño”. Agregó que se levantaría el acta para establecer que pese a que los comisionados estuvieron presentes, no quisieron asentar su asistencia y que se retiraron, lo cual será notificado al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), ante el cual ella promovió un juicio de protección constitucional y este le otorgó la suspensión de la deposición de la que fue objeto.

Reconoció que las circunstancias “están bastante complicadas”, pero remarcó que la presidencia “nunca se ha perdido”, pero que los comisionados “realizaron un acto fuera de la legalidad” para destituirla. Acuso a Cabrera Canales de manejar un doble discurso al proponer que el INAI atraiga los asuntos del IAIP, pues dijo que si le interesara el rezago, permitiría el desahogo de las sesiones, a fin de avanzar.

Afirmó que en este lapso del conflicto, “por indicación de los señores comisionados, me dejaron de pasar los recursos de revisión y todo lo que llegaba a Oficialía de Partes, no tenía conocimiento de cuántos llegaban, ni siquiera los de mi ponencia, me obstaculizaron ese desempeño”.

Calculó que en su ponencia habría un número de aproximadamente 30 recursos de revisión y resueltos solo 5, en la primera sesión ordinaria celebrada el 5 de enero. Sostuvo que no está cerrada a un acuerdo.